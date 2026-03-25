Antalya'da Topraksız Tarım Eğitimi

25.03.2026 11:52
Ersan ve Yonca Kotiloğlu çifti, üniversite öğrencilerine topraksız çilek üretimini tanıtıyor.

Antalya'da Yonca ve Ersan Kotiloğlu çifti, Kumluca ilçesinde 18 bin dekar alana kurdukları çilek üretim tesisinde üniversite öğrencilerine topraksız tarımın avantajlarına ilişkin bilgi veriyor.

Kotiloğlu çifti tarafından ilçede örtü altı üretimine alternatif kurulan modern tesiste topraksız çilek üretimi gerçekleştiriliyor.

Kumluca Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğrencileri, Öğretim Görevlisi Dr. Hüseyin Kalkan koordinasyonunda düzenlenen etkinlik kapsamında, 18 bin dekar alana kurulan üretim tesisini ziyaret etti.

Öğrenciler, Kotiloğlu çiftinden topraksız tarım ve sağladığı avantajlara ilişkin bilgi aldı.

Ersan Kotiloğlu, geleneksel üretimde dekarda 6 bin çilek fidesiyle üretim yapılırken, topraksız tarımla fide sayısının 14 bine kadar çıktığını, bunun da aynı şekilde elde edilen ürün miktarında artış sağladığını söyledi.

Topraksız tarım sayesinde erken üretim ile mahsulü daha iyi değere pazarladıklarını belirten Kotiloğlu, "Üretimde kontrol bizim elimizde olduğu için hastalıklara daha dayanıklı oluyor. İşçilik maliyeti daha az. Çiftçilerimize bu şekilde üretimi tavsiye ediyoruz." dedi.

Tesisin danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Pınar Kalkan da topraksız tarımın sadece üretim miktarını değil ürün kalitesini ve dayanıklılığını da artırdığını ifade etti.

Bu yöntemle yetiştirilen çileklerin raf ömrünün daha uzun, görünüm ve lezzetinin daha standart olduğunu anlatan Kalkan, ürünlerin Rusya, Kazakistan, Gürcistan ve Ermenistan'ın yanı sıra Malezya gibi uzak pazarlara da ihraç edilebildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

