Antalya'da turizm toplantısında 170 milyar dolarlık sektör katkısı açıklandı - Son Dakika
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Antalya'da turizm toplantısında 170 milyar dolarlık sektör katkısı açıklandı

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Antalya\'da turizm toplantısında 170 milyar dolarlık sektör katkısı açıklandı
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AKTOB'un Antalya Aksu'da düzenlediği sektörel değerlendirme toplantısında turizmin Türkiye ekonomisine 170 milyar dolarlık katkı sağladığı belirtildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye turizminin dünyada güçlü ve daha seçkin hale geleceğini, sektörün ekonomiye ve istihdama katkısının artarak süreceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye turizminin dünyada güçlü, daha seçkin hale geleceğini belirterek, "Sektörün, Türkiye ekonomisine, istihdamına katkısı artarak devam edecek." dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğince (AKTOB), Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu Oteller Bölgesi'nde "Sektörel Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıda, pazar dinamikleri, rezervasyon eğilimleri ve sektöre yön veren başlıca gelişmeler ele alındı, Türkiye'nin turizm alanında barındığı potansiyel değerlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, yaptığı konuşmada, turizmin Türkiye'nin son derece stratejik bir sektörü olduğunu ve ülkenin ekonomik refahı açısından kıymetli olduğunu söyledi.

AKTOB'un turizmin gelişmesi açısından çalışmalar yaptığını anlatan Alpaslan, Bakanlığın ülkenin her bölgesine turizmi yaymak için çalışma yürüttüğünü belirtti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının 81 ilde çalışma yürüttüğünü bildiren Alpaslan, Türkiye'nin dünyanın en önemli turizm ülkelerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Alpaslan, turizmin çok hızlı şekilde güçlenip, geliştiğine değinerek, şunları kaydetti:

"81 ilin tamamında turizmin canlanmasını, büyümesini hedefliyoruz. Türkiye, güçlü dinamik ve istikrarlı yönetimiyle beraber turizmde son 10 yılda güçlü şekilde büyümeye devam etti. Türkiye turizmi dünyada güçlü, daha seçkin hale gelecek. Türkiye ekonomisine, istihdamına katkısı artarak devam edecek. Turizmden aldığı pay daha güçlü hale gelecek. Bu inançtan yola çıkarak, sektörümüzle birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Turizmi çeşitlendirmek istediklerinin altını çizen Alpaslan, Türkiye'nin turizmde dünya markası olacağını ifade etti.

Çevre ülkelerde yaşanan savaşlara değinen Alpaslan, "Türkiye güçlü konumuyla ateş çemberinde adeta güvenli liman, ada konumundadır. Güçlü büyüme hikayemizi daha da güçlendirerek devam ettireceğiz." dedi.

"Türkiye ekonomisine 170 milyar dolarlık katkımız var"

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da doğru bilgi, güçlü sektörün kendileri için çok değerli olduğunu, Birlik olarak aylık, haftalık çıkardıkları bültenlere çok dikkat ettiklerini, sıkı çalıştıklarını vurguladı.

Küresel turizmde Türkiye'nin yerini değerlendiren Kavaloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Güçlü ölçek, yeni rekabet alanları çok önemli. 170 milyar dolarlık Türkiye ekonomisine katkımız var. Bunun 88,8 milyar doları direkt, 53 milyar doları dolaylı ve tetiklenen 28,2 milyar dolar ekonomik etki sağlıyor. Doğrudan istihdamda 1 milyon 580 bin çalışanımız var ama 1 milyon 800 bin kişi daha sektörümüze dolaylı olarak ilave destek veriyor. Dolayısıyla toplam 3 milyon 400 bin kişilik dev bir istihdama sahibiz."

Kavaloğlu, uluslararası ziyaretçilerin Türkiye'de gerçekleştirdiği harcamaların 79 milyar dolara ulaştığına dikkati çekerek, bunun içinde konaklama, yeme-içme, alışveriş, eğlencenin öne çıktığını anlattı.

Türkiye'nin, bu yıl ocak-haziran döneminde toplam turizm gelirinin 25,75 milyar dolar, toplam ziyaretçi sayısının ise 25,76 milyon kişi olduğunu kaydeden Kavaloğlu, dünyanın önde gelen turizm destinasyonları arasında Fransa, İspanya, ABD'den sonra Türkiye'nin 4. sırada yer aldığını vurguladı.

Toplantıya, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, AKTOB Başkanı Kavaloğlu, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu kurum müdürleri ile turizmciler katıldı.

Kaynak: AA
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