Antalya'da Ücretsiz Meslek Edindirme Kursları İle Gençlere İş Fırsatları Sunuluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Ücretsiz Meslek Edindirme Kursları İle Gençlere İş Fırsatları Sunuluyor

Antalya\'da Ücretsiz Meslek Edindirme Kursları İle Gençlere İş Fırsatları Sunuluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ATASEM kursları, kursiyerlere çeşitli meslek alanlarında eğitim vererek, hem hobiler edinmelerini hem de iş bulmalarını sağlıyor. 2024-2025 döneminde 6 bin 631 kişi eğitim alırken, kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarla meslek sahibi olma fırsatı yakalıyor.

12.03.2025 11:20  Güncelleme: 11:24
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi'nde (ATASEM) kursiyerler aldıkları eğitimlerle hem hobi ediniyor hem de yeni iş imkanlarına kavuşuyor. Türk Mutfağı kursunda erkek kursiyerler ellerinin hamuruyla yöresel yemekler pişirirken, kadınlar da meslek edinme kurslarını tercih ediyor. Kursiyerler eğitim sonunda aldıkları Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarla kendi işlerinin sahibi oluyor.

Her yıl binlerce kişiye iş ve meslek kapısı açan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursu ATASEM'lerde 2024-2025 yılı ikinci dönem kursları devam ediyor. Bu dönemde de yoğun ilgi gören kurslarda 18 kurs merkezinde 6 bin 631 kişi eğitim alıyor.

Milli eğitim onaylı sertifika

ATASEM Kepez Kurs Merkezi'nde Türk Mutfağı, Gaziantep Mutfağı ve Aşçı Yardımcılığı kursuları, kuaförlük, protez tırnak yapımı, bilgisayar, kadın elbise dikimi, pastacılık ve okuma yazma kursu gibi sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda kurslar veriliyor. Eğitim sonunda kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.

Türk mutfağı lezzetlerini öğreniyorlar

Kepez ATASEM Türk Mutfağı Kursu eğitmeni Nimet Bahar Özcan kursiyerlerin geleneksel Türk mutfağı lezzetlerini uygulamalı öğrendiğini söyleyerek, "Pazardan ürün seçimi, mutfak araçlarının kullanımı, sebzeleri pişirmeye hazırlama, etlerin hazırlanması, hamur teknikleri ve sunum hazırlama gibi modüllerimiz var. Profesyonel mutfağımızda kursiyerlerimizle Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Ege ve Akdeniz mutfaklarından örnekler hazırlıyoruz. Türk mutfağından zeytinyağlılar, çorbalar, pilavlar, makarnalar, hamur işleri, şekerpare, baklava gibi tarifleri öğreniyor" dedi.

Ücretsiz kurslar istihdam kapısı açıyor

Kursiyer İlayda Selda Kalay, aşçılık kurslarının özelde çok pahalı olduğuna dikkat çekerek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu kursları ücretsiz olarak düzenlenmesi özellikle meslek edinmek isteyen biz gençler için önemli. Ben, üniversitede iki yıllık aşçılık eğitimi aldım. Ama aldığım belge yeterli olmadığı için hem sertifika almak hem de mesleğimi geliştirmek için ATASEM kurslarına başvurdum. Kursum bitince de Mayıs ayında otelin sıcak mutfak bölümünde çalışmaya başlayacağım" diye konuştu. Yurtdışından döndükten sonra tekrar yemek sektöründe çalışmak istediğini belirten Mahmut Bayır da, "Daha önce otellerde yemek servisinde çalışmıştım. Yeniden sektöre dönebilmek için kendimi geliştirmem ve sertifika almam gerekiyordu. ATASEM'de hem Türk Mutfağı hem de Gaziantep Mutfağı kurslarına giderek kendimi hazırlıyorum" diye konuştu.

Kursiyer olarak başladı eğitmen oldu

Kursiyer olarak başladığı ATASEM'de eğitmen olarak görev yapan Sultan Şahin Kocabıyık, şöyle konuştu: "Yıllardır ATASEM'in düzenlediği makyaj kursu, protez tırnak kursu, saç bakım kursu ve kuaförlük kurslarına katılarak eğitim aldım ve sertifikalarımı kazandım. Ne mutlu ki bana kursiyer olduğum ATASEM bana istihdam sağladı ve şimdi eğitmen olarak çalışıyorum. Protez Tırnak ve Süsleme kursumuzda katılımcılara, manikür ve protez tırnak uygulamasının inceliklerini öğretilerek, uygulamalı çalışmalarla pratik deneyim kazanması sağlanıyor. Kursiyerler kuru ve ıslak manikür, yeni nesil jel tırnak ve protez tırnak yapmayı öğreniyor" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'da Ücretsiz Meslek Edindirme Kursları İle Gençlere İş Fırsatları Sunuluyor - Son Dakika

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