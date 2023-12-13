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Antalya'da yeni organize sanayi bölgesi kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayacak - Son Dakika
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Antalya'da yeni organize sanayi bölgesi kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayacak

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, Korkuteli ilçesinde hayata geçirilen organize sanayi bölgesinin, bölgenin hem kalkınmasına hem de istihdamına ciddi katkı sağlayacağını söyledi. Bahar, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek üyelerin sorularını yanıtladı. Karma organize sanayi bölgesinin talep görmeye başladığını belirten Bahar, bölgenin kalkınmasına ve istihdamına önemli bir katkı sağlayacağını bildirdi.

Antalya\'da yeni organize sanayi bölgesi kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayacak
13.12.2023 - 15:10,  Güncelleme: 15:10
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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, Korkuteli ilçesinde hayata geçirilen organize sanayi bölgesinin, bölgenin hem kalkınmasına hem de istihdamına ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) tarafından şehir merkezindeki bir otelde üye buluşması düzenlendi.

Programa konuk olan Bahar, görev süresi içinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi, üyelerin sorularını yanıtladı.

Bir yıl içinde yaptıkları önemli çalışmalardan birinin Korkuteli ilçesine karma organize sanayi bölgesi (OSB) kazandırmak olduğunu dile getiren Bahar, OSB'nin daha önce mermer sektörüne yönelik planlandığını ancak talep üzerine bütün sektörlere cevap verebilecek niteliğe dönüştürüldüğünü ifade etti.

Yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekarelik alanda sanayi parselleri belirlenen OSB'nin yerli ve yabancı firmalardan talep almaya başladığını belirten Bahar, OSB'nin bölgenin hem kalkınmasına hem de istihdamına ciddi katkı sağlayacağını bildirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının Antalya'nın en büyük lobi kuruluşu olduğunu söyleyen Bahar, Oda olarak kentin geneline, her ilçeye dokunmak istediklerini ifade etti. Bahar, şehrin sorunlarına çözüm üretmek ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla projeler hazırladıklarını ve tek tek hayata geçirdiklerini kaydetti.

ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu da üye buluşmalarının son derece verimli geçtiğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Antalya'da yeni organize sanayi bölgesi kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayacak - Son Dakika


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