Antalya\'da Zeytin Sektörü Değerlendirildi

Ekonomi

Antalya Ticaret Borsası (ATB), zeytin hasadı öncesinde Zeytin ve Zeytinyağı Sektörel Analiz Toplantısı düzenledi.

ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, her yıl sezon öncesinde paydaşların katılımıyla zeytin ve zeytinyağı sektörünü değerlendirdiklerini, sektörün nabzını tuttuklarını belirterek, zeytin ve zeytinyağı üretiminde, hasadında ve ticaretinde yaşanan sıkıntıları gündeme aldıklarını ve çözüm önerileri sunduklarını kaydetti. Toplantı çıktılarının ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşıldığını belirten Bülbül, "Antalya zeytin konusunda geçmişi derinlere dayanan bir kent. Ancak zeytinde hak ettiği yerde değil. Borsa olarak tüm tarım ürünlerinde olduğu gibi zeytin ve zeytinyağı sektörünün gelişmesi ve rekabet şansını yakalayabilmek için çalışıyoruz" dedi. Bülbül, yeni zeytin sezonunun hayırlı olmasını diledi.

"Zeytin rekoltesinde yüzde 30 artış bekliyoruz"

ATB 4. Meslek Komitesi Üyesi Zafer Tan, geçen yıl 36 bin ton zeytin üreten Antalya'da bu yıl 55 bin ton civarında zeytin, 10 bin ton da zeytinyağı üretimi beklediklerini söylerken, "Antalya'da bu yıl zeytin rekoltesinde geçen yıla göre yüzde 30 artış bekliyoruz" dedi. Bu yıl zeytinde 'var yılı' olmasına rağmen kuraklık, çiçeklenme döneminde çöl tozuna maruz kalınması nedeniyle beklenen ve istenilen verimin bu yıl alınamadığını kaydeden Tan, "Her ne kadar geçen yıla oranla rekoltede artış olsa da beklenen rekoltenin altında bir üretim söz konusu" dedi. Tan, genç fidelerde verimin yüksek olduğu, eski ağaçlarda verimin düşük olduğuna dikkat çekti. Tan, zeytinyağı fiyatlarının dünya piyasasında dalgalı olduğunu söylerken, 9,20 euro olan zeytinyağı fiyatının, 6,50 euro'ya kadar indiğine dikkat çekti.

Ulu Zeytinyağı Fabrikası sahibi Mustafa Fettahoğlu, İspanya'da zeytinyağı fiyatının düşeceğini söylerken, "Bu durum yağ fiyatını aşağı çekebilir. Tabii konuşmak için erken. Maç oynanınca fiyat belli olacak" dedi. Fiyatların yükselme beklentisinin zeytinciye zarar ettirdiğini kaydeden Fettahoğlu, "Üretici zeytinyağı fiyatı yükselecek diye ürünü elinde bekletiyor. Bu sefer yağı iyi depolamadığı için kalitesi bozuluyor. Bu fiyata yansıyor" dedi.

"Zeytinyağında operatör sıkıntısı"

Toplantıya katılan sektör temsilcileri, zeytin sıkımında kullanılan makine ve ekipmanların döviz üzerinden temin edildiğini belirtirken, enerji gibi girdilerin de etkisiyle zeytinyağı sıkım maliyetlerinin artacağına dikkat çekti. Zeytinyağı sıkımında operatör sıkıntısı yaşadıklarını dile getiren katılımcılar, meslek liselerinde bu konuda bölüm açılabileceğini söyledi. Zeytinyağında markalaşma çalışmalarının yapılması gerektiğini söyleyen katılımcılar, markalaşmayla birlikte zeytin ve zeytinyağının para edeceğini söyledi. Toplantıya katılan sektör temsilcileri, karasu, zeytin ve zeytinyağının üretim maliyetleri, işçilik sıkıntısı ve fiyat politikasını değerlendirildi.

Antalya Ticaret Borsası Başkan Vekili Halil Bülbül başkanlığında yapılan toplantıya, ATB Yönetim Kurulu Üyesi Ragıp Gök, ATB 4. Meslek Komitesi üyeleri ile sektör paydaşları katıldı. - ANTALYA