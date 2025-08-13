Antalya'da Ziyaretçi Sayısı Yüzde 17 Arttı - Son Dakika
Antalya'da Ziyaretçi Sayısı Yüzde 17 Arttı

Antalya\'da Ziyaretçi Sayısı Yüzde 17 Arttı
13.08.2025 11:26
Antalya'da 'Geleceğe Miras' projesi sayesinde müze ve ören yerlerinde ziyaretçi sayısı yüzde 17 yükseldi.

Milyonlarca turistin tatil rotasında yer alan Antalya'da "Geleceğe Miras" projesiyle müze ve ören yerlerindeki ziyaretçi sayısı yüzde 17 arttı.

Yıl başından bu yana 9 milyondan fazla yabancı turisti ağırlayan Antalya'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca kültür turizmi alanında yapılan yatırımlar antik kentler ile müzelerdeki hareketliliği artırdı.

"Geleceğe Miras" projesiyle bir yandan kazılarla geçmişin izleri gün yüzüne çıkarılıyor, bir yandan da çevre düzenlemeleri, gezi güzergahları ve ışıklandırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Gece müzeciliği uygulamasıyla ışıklandırılan antik kentler ve müzeler, akşam saatlerinde de ziyaretçi ağırlıyor.

Özellikle gündüz hava sıcaklığının yüksek olduğu kentte turistler, daha çok hava karardıktan sonra ören yerlerini ziyaret etmeyi tercih ediyor. Bu nedenle antik kentlerdeki hareketlilik akşamları daha da artıyor.

Ziyaretçi sayısı yüzde 17 arttı

Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, AA muhabirine, turizmin 12 aya yayılmasında ve sürdürülebilir turizm faaliyetleri arasında kültür turizminin önemli rolü bulunduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un öncülüğünde ülke genelinde 27 müze ve ören yerinde gece müzeciliği uygulamasının başlatıldığını dile getiren Zoroğlu, Antalya'da da Side, Aspendos, Patara ören yerlerinin yanı sıra Alanya Kalesi, Alanya ile Nekropol müzelerinin de uygulamaya dahil edildiğini bildirdi.

Zoroğlu, bu sayede hem sıcaktan bunalan misafirlere serin akşam saatlerinde konforlu şekilde gezme imkanı, hem de tarihi mekanları gece atmosferinde deneyimleme fırsatı sunulduğunu, bunun da önemli geri dönüşlerini aldıklarını ifade etti.

Kültür turizmine yapılan yatırımların antik kentlerdeki ve müzelerdeki ziyaretçi sayısının artmasına katkı sağladığına işaret eden Zoroğlu, "Geçen yıl 6 aylık dönemde müze ve ören yerlerine yapılan ziyaret sayısı 1,1 milyondu, bu yıl yüzde 17'lik bir artış var, 1,3 milyon kişi müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Tabii bunda büyük etken gece müzeciliğini aktif hale getirmemiz oldu." dedi.

Uygulamalardan esnafın da memnun olduğunu vurgulayan Zoroğlu, gece müzeciliğinin aktif olduğu ören yerlerinde özellikle akşam saatlerinde ciddi yoğunluk yaşandığını belirtti.

Turist otelden çıkıp, farklılıkları keşfediyor

Zoroğlu, Antalya'nın sadece deniz, kum, güneş için değil kültür turizmi için de tercih edilen önemli bir destinasyon olduğunu vurguladı.

Turistlerin otellerden çıkıp kentteki farklı turizm değerlerini de keşfettiğini aktaran Zoroğlu, kentte görülmeye değer çok önemli merkezler ve turistik alanlar olduğunu bildirdi.

Zoroğlu, Antalya'daki ören yerleri ve müzelerdeki çalışmaların hızla devam ettiğini, gün yüzüne çıkarılan her bir izin turizme önemli katkı sağladığını söyledi.

Kente gelen turistlerin güvenli ve keyifli bir tatil yapmalarını, memnun bir şekilde de ülkeden ayrılmalarını sağlamak amacıyla her alanda yatırım yapıldığını dile getiren Zoroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla temeli atılan Antalya-Alanya Otoyolu'nun da turizm açısından önemli olduğunu kaydetti.

"Çok etkilendik, bir daha gelmeyi düşünüyoruz"

Side Antik Kenti'ni gezen turistlerden Filiz Akın da havanın serin olması nedeniyle akşam antik kente gelmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Işıklandırmayla ortamın daha büyülü bir havaya büründüğünü ifade eden Akın, "Çok güzel yapılmış, her detay ince düşünülmüş, çok etkilendik. ilk defa geldik ama bir daha gelmeyi düşünüyoruz." dedi.

Antalya'da gece müzeciliği uygulaması 1 Ekim'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, antalya, Ekonomi, turist, Turizm, Kültür, Yaşam, Miras, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:19
