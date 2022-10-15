Antalya ekonomi haberi: Manavgat TSO Başkanı Güngör, göreve yeniden seçildi - Son Dakika
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Antalya ekonomi haberi: Manavgat TSO Başkanı Güngör, göreve yeniden seçildi

15.10.2022 18:32
Antalya ekonomi haberi: Manavgat TSO Başkanı Güngör, göreve yeniden seçildi

Gelen Antalya haberlerine göre Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) başkanlığına Seydi Tahsin Güngör tekrar seçildi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) başkanlığına Seydi Tahsin Güngör tekrar seçildi.

MATSO'da 9 Ekim Pazar günü yapılan komite ve meclis üyeliği seçiminin ardından ikinci aşama olan yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu, meclis başkanı, meclis divanı ile TOBB delegeleri ve disiplin kurulu seçimleri gerçekleştirildi.

Seçimler sonucunda Güngör yeniden MATSO yönetim kurulu başkanlığına, Ömer Kasapoğlu ise tekrar meclis başkanlığına seçildi.

Ayrıca odanın yeni yönetim kurulunda Mehmet Ergen, Anıl Bahar, Ali Özen, Erol Okudan, Mustafa Öztürk, Nesibe Yıldız, Murat Coşar, Ramazan Esginus, Mustafa Şenel ve Demir Durar görev aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) genel kurulu delegeliğine de Seydi Tahsin Güngör, Mehmet Yıldız, Nihat Vural, Bülent Sarı, Mehmet Cen, Disiplin Kurulu üyeliklerine Şükrü Arslan, Baykal Özden, Musa Şehirli, İbrahim Ünal, Mehmet Gayretli, Osman Uçak seçildi.

Güngör, kendilerine oy veren, vermeyen tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Güngör, "Seçim sonucunda kazanan Manavgat iş dünyası oldu. Üyelerimizin teveccühü ile yarıştığımız 15 meslek komitesinin 12'sini kazandık. Manavgat ekonomisini daha ileriye götürmek için var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Manavgat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya ekonomi haberi: Manavgat TSO Başkanı Güngör, göreve yeniden seçildi - Son Dakika

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