Antalya ekonomi haberleri... Antalya turizmde iki büyük fuara ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Antalya ekonomi haberleri... Antalya turizmde iki büyük fuara ev sahipliği yapacak

18.10.2022 11:12
Antalya ekonomi haberleri... Antalya turizmde iki büyük fuara ev sahipliği yapacak

Antalya ekonomi haberine göre 29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas (ANFAS Food Product) ile 33. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas (ANFAŞ Hotel Equipment) fuarları, gelecek yıl 17-23 Ocak'ta Antalya'da düzenlenecek.

29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas (ANFAS Food Product) ile 33. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas (ANFAŞ Hotel Equipment) fuarları, gelecek yıl 17-23 Ocak'ta Antalya'da düzenlenecek.

Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) kurucusu Hakan Halit Yeni, aynı dönemde açılacak iki fuarın hazırlık çalışmaları kapsamında Side'deki bir otelde düzenlenen toplantıda, Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde (ANFAŞ) gerçekleştirilecek iki fuar için hummalı bir çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Dernek olarak üyelerini ve meslektaşlarını, meslekleriyle ilgili turizm sektöründe değişen ve gelişen yeniliklerden haberdar etmek, yeni teknolojilerden yararlandırmak amacıyla önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Yeni, "En çok ziyaret edilen, dünya markalarının ve ülkemizin en iyilerinin bir araya geldiği fuar olma özelliğine sahip Hotel Equipment'ta dostlarımızla, çözüm ortaklarımızla ve camiamızın değerli mensuplarıyla bir kez daha buluşmak için gün sayıyor ve heyecanla bekliyoruz." dedi.

Fuar kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini kaydeden Yeni, hazırlık çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

ANFAŞ Fuarcılık Danışmanı Hakan Biricik de sektörün profesyonellerini tek çatı altında toplayarak, dünya markalarını tanıtacaklarını belirtti. İki fuar için 300'ün üzerinde katılımcı, yerli ve yabancı 50 binden fazla profesyonel ziyaretçi beklediklerini aktaran Biricik, fuarların sektöre katkısının son derece önemli olduğunu kaydetti.

Toplantıya ANFAŞ Fuarcılık Satış Müdürü Gökhan Küreli ile yurt içi ziyaretçi temsilcisi Büşra Özdemir de katıldı.

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Kaynak: AA

Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya ekonomi haberleri... Antalya turizmde iki büyük fuara ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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