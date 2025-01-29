Antalya Fuarı\'nda Doğal Şalgam Tanıtımı

Ekonomi

Adana merkezli Büyük Usta & Serfressh Şalgam, 31. kez kapılarını açan Antalya Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda (Food Product), doğal ve katkısız şalgamını ziyaretçilerin beğenisine sundu. ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda, firma yetkilisi Çağatay Tanır, şalgamın tamamen geleneksel yöntemlerle üretildiğini ve "Anne eli değmiş gibi" bir lezzet sunduklarını vurguladı.

Antalya'daki Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda doğal ve katkısız şalgamını tanıtan Büyük Usta & Serfressh Şalgam firması, geleneksel lezzetini ziyaretçilere sundu. Firma yetkilisi Çağatay Tanır, yıllık 20 milyon litre üretim kapasitesine sahip olduklarını belirterek, 2025 hedeflerinin şalgamı daha fazla ülkeye ulaştırmak ve bu eşsiz lezzeti dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.

"Evdeki lezzeti şişeliyoruz"

2009 yılından bu yana tamamen geleneksel yöntemlerle üretim yaptıklarını belirten firma yetkilisi Çağatay Tanır, "Adana'dan çıkıp Antalya'ya geldik. Şalgamımızı, bu güzel lezzetimizi, geleneksel doğal ürünümüzü tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak üzere buradayız. Hiçbir koruyucu katkı maddesi kullanmıyoruz. Evde nasıl yapıyorsak, bire bir aynı şekilde, doğal yöntemlerle üretiyoruz. Biz buna 'anne eli değmiş gibi' diyoruz. Evde yapılan şalgamın tadı neyse, şişeye koyduğumuz da aynısı oluyor. Bir yudum aldığınızda o eski günleri hatırlatan, çocukluğunuzu yaşatan bir lezzet sunuyoruz" dedi.

"Yıllık üretimimiz yaklaşık 20 milyon litre"

Firma, hem cam hem de pet şişelerde üretim yapıyor. Cam şişelerin sağlığa daha faydalı olduğunu vurgulayan Tanır, tüm ürünlerinde aynı lezzeti sunduklarını ifade etti. Acılı ve acısız olmak üzere 2 çeşit şalgam ürettiklerini belirten Tanır, "Acılı şalgamlarımızda doğal kırmızı biber kullanıyoruz. Doğallıktan hiçbir şekilde ödün vermiyoruz. Şu anda yıllık üretimimiz yaklaşık 20 milyon litreye ulaştı. Tüketicilerimize hem ulusal zincir marketlerde hem de seçkin restoranlarda bu lezzeti sunuyoruz. Ayrıca, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyoruz" diye konuştu.

"Ülke ekonomisine katkı sağlamayı planlıyoruz"

2024 yılı hedeflerini aştıklarını vurgulayan Tanır, "2025'te daha büyük hedeflerimiz var. Hem üretim kapasitemizi hem de istihdamımızı artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı planlıyoruz. Bununla birlikte, bu eşsiz lezzeti daha fazla ülkeye tanıtmak istiyoruz. Daha önce birçok fuara katıldık. ANFAŞ'a da katılmıştık ancak 5-6 yıldır fuarlara ara vermiştik. Şimdi yeniden buradayız. Çok heyecanlıyız ve güzel geri dönüşler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şalgam sağlığa faydalı ve kültürümüzün bir parçası"

Şalgamın faydalarına dikkat çeken Tanır, "Şalgam sadece lezzetli değil, aynı zamanda sağlık açısından da çok faydalı. Sindirimi kolaylaştırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve doğal bir alternatif sunuyor. Annelerimiz her zaman en doğalını isterdi. Şalgam da bu kültürün bir parçası. Neden içmeyelim ki? Avrupa'da Türklerin yanı sıra yerli halktan da birçok kişi şalgam tüketiyor. Bizim hedefimiz ise öncelikle Türkiye'de bu lezzeti daha çok kişinin keşfetmesini sağlamak" dedi.

Uzun bir aradan sonra fuarlara dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Tanır, ANFAŞ'ta ziyaretçilerden yoğun ilgi beklediklerini belirtti. - ANTALYA