Antalya Fuarı'nda Doğal Şalgam Tanıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Antalya Fuarı'nda Doğal Şalgam Tanıtımı

Antalya Fuarı\'nda Doğal Şalgam Tanıtımı

Büyük Usta & Serfressh, Antalya'da geleneksel yöntemlerle ürettiği doğal şalgamı tanıttı.

29.01.2025 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana merkezli Büyük Usta & Serfressh Şalgam, 31. kez kapılarını açan Antalya Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda (Food Product), doğal ve katkısız şalgamını ziyaretçilerin beğenisine sundu. ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda, firma yetkilisi Çağatay Tanır, şalgamın tamamen geleneksel yöntemlerle üretildiğini ve "Anne eli değmiş gibi" bir lezzet sunduklarını vurguladı.

Antalya'daki Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda doğal ve katkısız şalgamını tanıtan Büyük Usta & Serfressh Şalgam firması, geleneksel lezzetini ziyaretçilere sundu. Firma yetkilisi Çağatay Tanır, yıllık 20 milyon litre üretim kapasitesine sahip olduklarını belirterek, 2025 hedeflerinin şalgamı daha fazla ülkeye ulaştırmak ve bu eşsiz lezzeti dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.

"Evdeki lezzeti şişeliyoruz"

2009 yılından bu yana tamamen geleneksel yöntemlerle üretim yaptıklarını belirten firma yetkilisi Çağatay Tanır, "Adana'dan çıkıp Antalya'ya geldik. Şalgamımızı, bu güzel lezzetimizi, geleneksel doğal ürünümüzü tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak üzere buradayız. Hiçbir koruyucu katkı maddesi kullanmıyoruz. Evde nasıl yapıyorsak, bire bir aynı şekilde, doğal yöntemlerle üretiyoruz. Biz buna 'anne eli değmiş gibi' diyoruz. Evde yapılan şalgamın tadı neyse, şişeye koyduğumuz da aynısı oluyor. Bir yudum aldığınızda o eski günleri hatırlatan, çocukluğunuzu yaşatan bir lezzet sunuyoruz" dedi.

"Yıllık üretimimiz yaklaşık 20 milyon litre"

Firma, hem cam hem de pet şişelerde üretim yapıyor. Cam şişelerin sağlığa daha faydalı olduğunu vurgulayan Tanır, tüm ürünlerinde aynı lezzeti sunduklarını ifade etti. Acılı ve acısız olmak üzere 2 çeşit şalgam ürettiklerini belirten Tanır, "Acılı şalgamlarımızda doğal kırmızı biber kullanıyoruz. Doğallıktan hiçbir şekilde ödün vermiyoruz. Şu anda yıllık üretimimiz yaklaşık 20 milyon litreye ulaştı. Tüketicilerimize hem ulusal zincir marketlerde hem de seçkin restoranlarda bu lezzeti sunuyoruz. Ayrıca, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyoruz" diye konuştu.

"Ülke ekonomisine katkı sağlamayı planlıyoruz"

2024 yılı hedeflerini aştıklarını vurgulayan Tanır, "2025'te daha büyük hedeflerimiz var. Hem üretim kapasitemizi hem de istihdamımızı artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı planlıyoruz. Bununla birlikte, bu eşsiz lezzeti daha fazla ülkeye tanıtmak istiyoruz. Daha önce birçok fuara katıldık. ANFAŞ'a da katılmıştık ancak 5-6 yıldır fuarlara ara vermiştik. Şimdi yeniden buradayız. Çok heyecanlıyız ve güzel geri dönüşler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şalgam sağlığa faydalı ve kültürümüzün bir parçası"

Şalgamın faydalarına dikkat çeken Tanır, "Şalgam sadece lezzetli değil, aynı zamanda sağlık açısından da çok faydalı. Sindirimi kolaylaştırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve doğal bir alternatif sunuyor. Annelerimiz her zaman en doğalını isterdi. Şalgam da bu kültürün bir parçası. Neden içmeyelim ki? Avrupa'da Türklerin yanı sıra yerli halktan da birçok kişi şalgam tüketiyor. Bizim hedefimiz ise öncelikle Türkiye'de bu lezzeti daha çok kişinin keşfetmesini sağlamak" dedi.

Uzun bir aradan sonra fuarlara dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Tanır, ANFAŞ'ta ziyaretçilerden yoğun ilgi beklediklerini belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, antalya, Turizm, Güncel, Tarım, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya Fuarı'nda Doğal Şalgam Tanıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:10 Erdoğan ’’Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız’’ dedi, Bakan Ersoy’un dudaklarından tek cümle döküldü Erdoğan ''Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız'' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
09:42 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı
07:22 Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
15:45 İnci Türkay, Londra’ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim İnci Türkay, Londra'ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim
15:30 Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza
15:30 Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor
15:28 Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş’a teşekkür etti Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş'a teşekkür etti
15:21 Galatasaraylılara müjde İşte Ziyech’in yeni takımı Galatasaraylılara müjde! İşte Ziyech'in yeni takımı
15:14 Fenerbahçe Hande Baladın’ı alıyor Fenerbahçe Hande Baladın'ı alıyor
14:59 Ozan Akbaba’dan şaşırtan itiraf: Sıla’dan dayak yedim Ozan Akbaba'dan şaşırtan itiraf: Sıla'dan dayak yedim
14:50 ABD, Melania Trump’ın pozunu konuşuyor ABD, Melania Trump'ın pozunu konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 11:52:51. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya Fuarı'nda Doğal Şalgam Tanıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.