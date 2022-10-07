Antalya haber! Antalya Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına Davut Çetin yeniden seçildi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkanlığına Davut Çetin seçildi.

ATSO hizmet binasında yapılan yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, disiplin kurulu ile TOBB delegeleri seçiminde, odanın mevcut başkanı Davut Çetin ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar başkanlık için yarıştı.

Sabah saatlerinde başlayan seçimlerde, 1 Ekim'de meclis üyeliğine seçilen 117 üye kurulan 3 sandıkta oy kullandı.

Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açıldı.

Adayların da takip ettiği oy sayımında mevcut başkan Çetin 59, diğer aday Bahar ise 58 oy aldı.

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sürecinin zahmetli geçtiğini söyledi.

Ekibinin çok sıkı çalıştığını ifade eden Çetin, "Seçim epey çekişmeli geçti. Önümüzde meclis başkanlığı seçimlerimiz var. Onu da gerçekleştirip artık çalışmalarımıza döneceğiz. İlk olarak bu çekişmeyi bitirip kaynaşarak ATSO'da ekip olarak çalışmaya başlayacağız. Buradaki birlikteliği sağlayıp projelerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.