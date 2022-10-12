Antalya haberi: Antalya'da iki fuar bir arada, hazırlıklar sürüyor - Son Dakika
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Antalya haberi: Antalya'da iki fuar bir arada, hazırlıklar sürüyor

12.10.2022 14:34
Antalya haberi: Antalya'da iki fuar bir arada, hazırlıklar sürüyor

Antalya haberler: Antalya'da 29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (ANFAS Food Product) ve 33. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı'nın (ANFAŞ Hotel Epuıpment) hazırlıkları sürüyor.

Antalya'da 29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (ANFAS Food Product) ve 33. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı'nın (ANFAŞ Hotel Epuıpment) hazırlıkları sürüyor.

Türkiye'nin ilgi gören en büyük iki fuarı olan ANFAŞ Food Product ile ANFAŞ Hotel Equıpment önümüzdeki yılın ilk ayında kapılarını ziyaretçilere açıyor. Çeyrek asrı aşkın fuarcılık tecrübesiyle sektörü Antalya'da dünya pazarlarıyla buluşturan Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi (ANFAŞ), 17-20 Ocak 2023 tarihleri arasında 29'ncusunu yapacağı Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı ile yine aynı tarihlerde 33'ncüsünü gerçekleştireceği Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı'nın çalışmalarını sürdürüyor. ANFAŞ Food Product, 300'ün üzerinde katılımcıyı, yurt içinden 70 il ve yurt dışından 50'nin üzerinde ülkeden 50 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyle bir araya getirmeyi planlıyor. ANFAŞ Hotel Equıpment ise sektörün profesyonellerini tek çatı altında toplayarak, dünya markalarını tanıtacak.

Side'de bir otelde düzenlenen toplantıda, Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) yönetimi ile ANFAŞ Fuarcılık Danışmanı Hakan Biricik, satış müdürü Gökhan Küreli ve yurtiçi ziyaretçi temsilcisi Büşra Özdemir bir araya geldi. HOTED'in kurucusu, onursal başkanı ve başdanışmanı Hakan Halit Yeni, toplantıda yaptığı açıklamada dernek olarak üyelerini ve meslektaşlarını meslekleriyle ilgili turizm sektöründe değişen ve gelişen yeniliklerden haberdar etmek, yeni kaynak ve teknolojilerden yararlandırmak adına çalışmalar yaptıklarını söyledi. Yeni, "Türkiye'nin en büyük, en çok ziyaret edilen dünya markalarının ve ülkemizin en iyilerinin bir araya geldiği fuar olma özelliğine sahip Hotel Equıpment fuarında dostlarımızla, çözüm ortaklarımızla ve camiamızın değerli mensuplarıyla bir kez daha buluşmak için gün sayıyor ve heyecanla bekliyoruz. Gerçekleştireceğimiz tüm etkinlikler için çalışmalarımızın startını verdik. Ayrıntıları ve detayları yakında tüm sosyal ağlarımızdan yayınlayacağız" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya haberi: Antalya'da iki fuar bir arada, hazırlıklar sürüyor - Son Dakika

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