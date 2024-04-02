Antalya Hali Endeksi: Domates Miktarı Azalırken Fiyatı Arttı

Antalya hallerinde işlem gören domates miktar endeksi yıllık yüzde 0,10 azalırken, fiyat endeksi yüzde 105,81 arttı. Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 12,98, fiyat endeksi ise 80,33 arttı. Meyve miktar endeksi yıllık yüzde 6,47 azalırken, fiyat endeksi yüzde 78,42 arttı.
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Mart Ayı Hal Endeksi'ni açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2024 Mart ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi. Mart ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 19,23 ve sebzede yüzde 2,46 artarken, meyvede yüzde 15,52 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 0,10, meyvede yüzde 6,47 azalırken, sebzede yüzde 12,98 arttı. Mart ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates ve sebze için 9 yıllık ortalama üstü, meyvede ise ortalama altı değerlerde gerçekleşti. Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler ise domates, sebze ve meyvede ortalama üstünde oldu.
Mart ayında domates fiyat endeksi yıllık yüzde 105,81 artarken, miktardaki yüzde 0,10'luk azalış bu yükselişte etkili oldu. Sebzenin yıllık miktar endeksi yüzde 12,98 artarken, fiyat endeksindeki artış da devam etti. Sebze fiyat endeksi yıllık yüzde 80,33 arttı. Meyve fiyat endeksi yıllık yüzde 78,42 artarken, meyvenin yıllık işlem miktarındaki yüzde 6,47 azalış bu artışta etkili oldu. Mart ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 6 yılın miktarda ortalama üstünde azalış, fiyatta ise rekor azalış olarak tabloya yansıdı.
Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Mart ayında yüzde 19,23'lük artış gösterirken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 20,69 azaldı. Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi Mart ayında yüzde 2,46'lık artış gösterirken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 3,23 azaldı. Son 6 yılın Mart ayları dikkate alındığında sebze miktar endeksinde rekor düşüş, fiyat endeksinde ise ortalama düzeyinde değişim gerçekleşti.
Meyve miktarı düştü fiyat arttı
Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Mart ayında yüzde 15,52 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 9,89 arttı. Son 6 yılın Mart ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar endeksinde rekor düşüş, fiyat endeksinde ise ortalama artış olarak tabloya yansıdı. - ANTALYA
Son Dakika › Ekonomi › Antalya Hali Endeksi: Domates Miktarı Azalırken Fiyatı Arttı - Son Dakika
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