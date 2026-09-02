Antalya hallerinde Ağustos'ta domates miktarı yüzde 56,70 azaldı, fiyat endeksi yüzde 75,56 arttı - Son Dakika
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Antalya hallerinde Ağustos'ta domates miktarı yüzde 56,70 azaldı, fiyat endeksi yüzde 75,56 arttı

Antalya hallerinde Ağustos\'ta domates miktarı yüzde 56,70 azaldı, fiyat endeksi yüzde 75,56 arttı
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Antalya hallerinde Ağustos ayında domates işlem miktarı aylık bazda yüzde 56,70 azalırken, fiyat endeksi yıllık yüzde 75,56 arttı. Sebze fiyat endeksi yıllık yüzde 61,66 artarken, meyve fiyat endeksi yüzde 4,51 düştü. Son yedi yılın Ağustos aylarına göre domates miktarındaki azalış rekor seviyede kaydedildi.

Antalya hallerinde işlem gören domates miktar endeksi ağustos ayında aylık yüzde 56,70, yıllık yüzde 7,88 azaldı. Fiyat endeksi ise yüzde 75,56 arttı. Aynı dönemde meyve miktar endeksi yıllık yüzde 3,97 arttı, fiyat endeksi yüzde 4,51 azaldı. Sebze miktar endeksi ise yıllık yüzde 9,93, fiyat endeksi yüzde 61,66 arttı.

Antalya hallerinde işlem gören domates, meyve ve sebze işlem miktar ve fiyatlarına ait endeks değerleri, 2026 Ağustos ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi. Ağustos ayı miktar endeksi aylık bazda domateste yüzde 56,70, meyvede yüzde 23,42 ve sebzede yüzde 34,78 azalırken, yıllık bazda ise meyvede yüzde 3,97 ve sebzede yüzde 9,93 arttı, domateste yüzde 7,88 azaldı.

"Domates fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 75 arttı"

Ağustos ayında yıllık miktar endeksleri, domates ortalama civarında, meyve ve sebze miktar endeksleri ise ortalama üstü artış gösterdi. Yıllık fiyat endeksleri, domates ve sebzede ortalama üstü artış, meyvede ise ortalama civarında değişim gösterdi. Ağustos ayında domates fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 75,56 arttı. Aynı dönemde domatesin yıllık işlem miktarı yüzde 7,88 oranında azaldı. Bu durum fiyat endeksindeki yükselişte etkili oldu.

Ağustos ayında meyve fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 4,51 azaldı. Aynı dönemde meyvenin yıllık işlem miktarı yüzde 3,97 oranında arttı. Bu durum fiyat endeksindeki düşüşte etkili oldu.

Ağustos ayında sebze fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 61,66 artarken, bu artış, miktardaki yüzde 9,93 artışa rağmen gerçekleşti.

Ağustos ayında, son yedi yılın verileri dikkate alındığında domates satış miktarı ortalamanın altında, meyve ve sebze satış miktarı ise ortalama civarında değişim gösterdi. Domates, meyve ve sebze fiyat seviyesi ise ortalama civarında değişim gösterdi.

"Domates işlem miktarında rekor düşüş"

Ağustos ayında domates işlem miktar endeksi yüzde 56,70 ile rekor azalış, işlem fiyat endeksi yüzde 4,10 artış gösterdi. Son yedi yılın Ağustos ayları dikkate alındığında, işlem fiyat endeksi dördüncü en büyük artış olarak tabloya yansıdı.

Ağustos ayında meyve işlem miktar endeksi yüzde 23,42 azalırken işlem fiyat endeksi ise yüzde 16,07 arttı. Son yedi yılın Ağustos ayları dikkate alındığında, işlem miktar endeksi beşinci en büyük azalış, son yedi yılın Ağustos ayları dikkate alındığında işlem fiyat endeksi altıncı en büyük artış olarak kaydedildi.

Ağustos ayında sebze işlem miktar endeksi yüzde 34,78 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 1,44 düşüş gösterdi. Son yedi yılın Ağustos ayları dikkate alındığında, işlem miktar endeksi üçüncü en büyük azalış, son yedi yılın Ağustos ayları dikkate alındığında, işlem fiyat endeksi ise dördüncü en büyük azalış olarak kaydedildi.

Kaynak: İHA

Ağustos, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya hallerinde Ağustos'ta domates miktarı yüzde 56,70 azaldı, fiyat endeksi yüzde 75,56 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya hallerinde Ağustos'ta domates miktarı yüzde 56,70 azaldı, fiyat endeksi yüzde 75,56 arttı - Son Dakika
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