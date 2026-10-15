Antalya Havalimanı'nda ocak-eylül döneminde 30 milyon 144 bin 861 yolcu ağırlandı - Son Dakika
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Antalya Havalimanı'nda ocak-eylül döneminde 30 milyon 144 bin 861 yolcu ağırlandı

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DHMİ Genel Müdürlüğü verilerine göre Antalya Havalimanı'nda 1 Ocak-30 Eylül döneminde 30 milyon 144 bin 861 yolcu ağırlandı. Eylülde 5 milyon 41 bin 280 yolcuya hizmet verilirken uçak trafiği 28 bin 955, yük trafiği 63 bin 472 ton oldu.

Antalya Havalimanı'nda bu yılın ocak-eylül döneminde yolcu trafiği 30 milyon 144 bin 861 olarak gerçekleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanı'nın 2026 yılı eylül ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Antalya Havalimanı'nda eylülde iç hat yolcu trafiği 695 bin 492, dış hat yolcu trafiği 4 milyon 345 bin 788 oldu. Böylece eylülde 5 milyon 41 bin 280 yolcuya hizmet verildi.

Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 4 bin 503, dış hatlarda 24 bin 452 olmak üzere toplamda 28 bin 955'e ulaştı.

Yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise eylül ayında 63 bin 472 ton oldu.

1 Ocak-30 Eylül döneminde ise Antalya Havalimanı'nda 30 milyon 144 bin 861 yolcuya hizmet verildi, uçak trafiği 182 bin 452, yük trafiği 365 bin 263 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA
HavacılıkEkonomiUlaşımGüncelTurizmEylülDhmiSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Havalimanı'nda ocak-eylül döneminde 30 milyon 144 bin 861 yolcu ağırlandı - Son Dakika
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