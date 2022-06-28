(TEKRAR) Antalya Havalimanı'nda uçuş rekoru kırıldı - Son Dakika
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(TEKRAR) Antalya Havalimanı'nda uçuş rekoru kırıldı

28.06.2022 12:31

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın katıldığı etkinlikte konuşması Vali Yazıcı'nın Anadolu Ajansı muhabirine açıklaması Antalya Havalimanı'nda uçuş rekoru kırıldı Vali Ersin Yazıcı: "Cumartesi günü bir rekor kırdık, Antalya Havalimanı'na 1003 uçak indi ve kalktı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın katıldığı etkinlikte konuşması

Vali Yazıcı'nın Anadolu Ajansı muhabirine açıklaması Antalya Havalimanı'nda uçuş rekoru kırıldı

Vali Ersin Yazıcı:

"Cumartesi günü bir rekor kırdık, Antalya Havalimanı'na 1003 uçak indi ve kalktı. 81 bin 104 yabancı misafirimiz geldi"

ANTALYA - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Havalimanı'na bir günde 1003 uçağın iniş kalkış yaparak rekor kırıldığını, 81 bin 104 yabancı misafirin geldiğini bildirdi.

Kundu tesisler bölgesinde bir programa katılan Vali Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, turizmde güzel bir sezonun devam ettiğini ifade etti.

Farklı ülkelerden misafirlere ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Rekorlarla devam eden bir sezon geçiriyoruz. Mutluyuz, memnunuz, inşallah daha da güzel olacak. İki gün önce Antalya'ya gelen turist sayısında 4 milyonu geçtik. Cumartesi günü bir rekor kırdık, Antalya Havalimanı'na 1003 uçak indi ve kalktı. 81 bin 104 yabancı misafirimiz geldi. İstanbul Havalimanı'ndan sonra en yoğun havalimanı biziz. Gerçekten büyük bir rekor. Havada bir sürü uçak sıra bekliyor. Bu şehrimiz adına sevindirici."

Yazıcı, havalimanında başarılı hizmet sunulduğunu ifade ederek, turizm adına güzel gelişmeler olduğunu aktardı.

Sezon boyunca çok fazla turisti ağırlamayı beklediklerini vurgulayan Yazıcı, "Geçen yılın rakamlarını geçeceğimize kesinlikle inanıyoruz. 2019'u yakalama ihtimaliz biraz düşük olabilir ama geçen yılı geçeceğiz. Beklentiler öyle." dedi.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi (TEKRAR) Antalya Havalimanı'nda uçuş rekoru kırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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