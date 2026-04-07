Antalya, İkinci Finans Merkezi Olmalı
Antalya, İkinci Finans Merkezi Olmalı

07.04.2026 17:06
UTEP Başkanı Bektaş, İstanbul'un yükünü azaltmak için Antalya'nın ikinci finans merkezi olmasını önerdi.

Uluslararası Ticari Eşleştirme Platformu (UTEP) Başkanı Sami Bektaş, finans sisteminde İstanbul'un yükünü azaltacak ikinci bir merkez oluşturulması gerektiğini belirtti.

Platformdan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bektaş, Türkiye'de finans sisteminin dağılımına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Finans sisteminde İstanbul'un taşıdığı yükün giderek arttığını aktaran Bektaş, bu yoğunluğun verimlilik kaybına yol açtığını kaydetti.

Bektaş, çözümün İstanbul'un rolünü azaltmak değil, onu destekleyecek ikinci bir merkez oluşturmak olduğunu aktararak, "Karar alma süreçleri yavaşlıyor, odak kaybı yaşanıyor. Bu nedenle daha sade, yönetilebilir bir ikinci merkeze ihtiyaç var. Bu noktada Antalya öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın yalnızca turizm kenti olarak değerlendirilmemesi gerektiğine işaret eden Bektaş, şehrin uluslararası erişimi, güçlü altyapısı ve sade yapısıyla yatırımcı için önemli avantajlar sunduğunu vurguladı.

Bektaş, İstanbul'un büyük ölçekli finans ve bankacılığın merkezi olmaya devam edebileceğine, Antalya'nın ise fon yönetimi, aile ofisleri, uluslararası tahkim ve teknoloji yatırımları için daha odaklı alan sunabileceğine dikkati çekerek, bu modelin yatırımcıya iki farklı avantajı aynı anda sağlayacağını anlattı.

Antalya'da iş, yaşam ve sosyal alanların birlikte planlanması gerektiğini, üniversitelerle kurulacak işbirliklerinin de kritik olduğunu aktaran Bektaş, "Bu model sadece sermaye çekmek değil, aynı zamanda bilgi üretmek anlamına gelir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, İstanbul, Antalya, Ekonomi, Finans, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında
Avcılar’da çocuğa çarpıp kaçan çocuk sürücü yakalandı Avcılar'da çocuğa çarpıp kaçan çocuk sürücü yakalandı
Bonnie Blue’dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi
Edirne’de yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin yıllık heykel ele geçirildi Edirne'de yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin yıllık heykel ele geçirildi
Trump: İran’ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz
Şampiyonluğa koşan Bursaspor daha büyük bir stada geçiyor Şampiyonluğa koşan Bursaspor daha büyük bir stada geçiyor

17:57
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
17:52
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
16:52
İran’dan ABD’ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
