Antalya İş Dünyasından Boykot Çağrılarına Sağduyu Yanıtı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya İş Dünyasından Boykot Çağrılarına Sağduyu Yanıtı

Antalya İş Dünyasından Boykot Çağrılarına Sağduyu Yanıtı

Antalya iş dünyasının önde gelen temsilcileri, boykot çağrılarına karşı sağduyu çağrısında bulunarak, üretim ve istihdamın korunması gerektiğini vurguladı. ATSO ve AESOB başkanları, esnafın geçim kaygılarına dikkat çekti.

02.04.2025 13:55  Güncelleme: 13:57
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Antalya iş dünyasının temsilcileri, son günlerde kamuoyuna yansıyan boykot çağrılarına karşı sağduyu çağrısı yaparak üretim, istihdam ve ticaretin sürdürülebilirliğine vurgu yaptı. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Şu anda dükkanlarımız açık, herkes evine ekmek götürmek için, para kazanmak için iş yerlerini açtı, müşterisini bekliyor" ifadelerini kullanırken, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman ise "Üretim ve istihdam sağlayan üyelerimiz için olumsuz olabilecek her türlü davranıştan kaçınmalıyız" dedi.

Antalya iş dünyasının önde gelen temsilcileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarını değerlendirdi, üretim ve istihdamın korunması gerektiğini vurguladı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, ekonomide istikrarın ve toplumsal huzurun önemine dikkat çekti.

"Üretim ve istihdam ekonomik bağımsızlığın temeli"

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, yaptığı değerlendirmede üretimin ve istihdamın ekonomik bağımsızlığın temel unsurları olduğunu ifade ederek, "Üretim ve istihdam sağlayan üyelerimiz için olumsuz olabilecek her türlü davranıştan kaçınmalıyız. Son haftalarda yaşadığımız bu zorlu süreci toplumun tüm kesimlerini tatmin edecek ve hukukun üstünlüğünü hakim kılacak çözümlerle aşacağımıza inanmaktayız" dedi.

"Dükkanlarımız açık"

TESK Genel Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise esnafın siyaset üstü bir pozisyonda olduğunu ve geçim derdiyle hareket ettiğini vurgulayarak, "Şu anda dükkanlarımız açık, herkes evine ekmek götürmek için, para kazanmak için iş yerlerini açtı, müşterisini bekliyor. Bizim derdimiz kavga değil, bizim derdimiz Türkiye'de uzlaşı, barış. Ortam düzgün olsun, her şey güzel olsun, herkes mutlu olsun. Burada esnaf zarar görmesin" ifadelerini kullandı.

Boykot çağrılarına rağmen esnafın görevinin başında olduğunun altını çizen Dere, esnafın yükümlülükleri ve geçim kaygılarına dikkat çekerek, "Biz bu işlerin dışındayız. Alışveriş yapmayın şeklindeki çağrıları kabul etmiyoruz. Bizim bir sürü kiramız var, vergimiz var. Esnaf her zaman böyle kaos ortamlarında devletinin, milletinin yanında olmuştur. Şimdi de müşterisine, komşusuna hizmet vermek için çalışıyor" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya İş Dünyasından Boykot Çağrılarına Sağduyu Yanıtı - Son Dakika

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