Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, tasarruf tedbirleri uyguluyor

Ekonomi

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Her türlü tasarruf tedbirini uyguluyoruz, çünkü maaşlarımızı ödeyebilmemiz, hizmetlerimizi aksatmamamız lazım. Bunun için büyük bir mücadelenin içindeyiz" dedi.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de aralarında hemşehri derneklerinin de bulunduğu sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve Muratpaşa sakinleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Uysal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de rekor sayılabilecek bir oyla Muratpaşa'da 3'üncü dönem için görev aldıklarını belirterek, "Bu görevin altından kalkmak, hakkını vermek için geçtiğimiz 10 yılda mücadele ettiğimiz gibi bundan sonra da etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Ankara çözmeli"

Muratpaşa'nın geçmiş 10 yılda Türkiye'nin en borçsuz belediyelerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, ancak "kamulaştırmasız el atma davalarından" oluşan tazminatlar nedeniyle bir anda Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden biri haline geldiğini söyledi. Sorunun, Antalya Belediyesi döneminde yapılan imar planları kaynaklı olduğunu söyleyen Başkan Uysal, şöyle konuştu:

"Çok ekonomik bir belediyeyiz, her şeyini kendi üreten, fizibilitesini yaparak üreten bir belediyeyiz. Kendi işlettiğimiz dönem içinde Türkiye'nin en borçsuz belediyesiyiz. Ama bu kamulaştırmasız el atma davaları sonuçlarında da bir an da Türkiye'nin en borçlu belediyesine dönüşüyoruz. Bu süreci yönetiyoruz, son 5 yılda gelirimizin yüzde 10'unu bu işlere ayırdık. Hiç kimseye hissettirmedik, hizmetin en güzelini yapmaya gayret ettik. Artık öyle bir noktaya geldi ki bunu topluma anlatmak gerekiyor. Çünkü bunu belediyeler çözemez, hükümetlerin çözmesi gerekiyor. Bunun Ankara'dan çözülmesi gerekiyor, yerel yönetimlerin çözebileceği çapta bir şey değil."

Tasarruf modu

Yüksek faiz oranları nedeniyle belediyelerin borç bulmakta sorun yaşadığını aktaran Uysal, "Her türlü tasarruf tedbirini uyguluyoruz, çünkü maaşlarımızı ödeyebilmemiz, hizmetlerimizi aksatmamamız lazım. Bunun için büyük bir mücadelenin içindeyiz" diye konuştu. Aksi durumda Türkiye'de yönetişim alanında bir devrim yapan Turunç Masa'nın, belediyenin kreşten üniversiteye hazırlık kurslarına uzanan eğitim çalışmalarının sonlandırılması gerektiğini belirten Başkan Uysal, "Ne Turunç Masa'mızdan ne de kreşlerimizden vazgeçeriz. Belirli hizmet seviyesini koruyacağız" dedi. - ANTALYA