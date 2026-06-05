Antalya'nın İhracatında Mayıs Düşüşü, İlk 5 Ay Artış - Son Dakika
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Antalya'nın İhracatında Mayıs Düşüşü, İlk 5 Ay Artış

Antalya\'nın İhracatında Mayıs Düşüşü, İlk 5 Ay Artış
05.06.2026 15:00
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Mayıs'ta Antalya'nın ihracatı %6,7 düştü, ilk 5 ayda ise %8,4 artarak 983,2 milyon dolara ulaştı.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 2026 yılı Mayıs ayında Antalya'nın toplam ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 azalarak 159,5 milyon dolar olduğunu, buna rağmen yılın ilk 5 ayında ihracatın yüzde 8,4 artışla 983,2 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin ihracat verilerini değerlendirdi. Çandır, mayıs ayında Antalya'nın toplam ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 düşüşle 159,5 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. Mayıs ayında tarım ihracatının yüzde 12,2 azalarak 86,6 milyon dolara gerilediğini belirten Çandır, yaş meyve sebze ihracatının yüzde 0,1 düşüşle 45,9 milyon dolar, süs bitkileri ve mamulleri ihracatının ise yüzde 2,2 azalışla 6,4 milyon dolar olduğunu kaydetti. Aynı dönemde Antalya'da sanayi ihracatı yüzde 0,1, maden ihracatı ise yüzde 1,7 artış gösterdi.

İlk 5 ayda ihracat yükseldi

Ocak-Mayıs 2026 döneminde Antalya'nın toplam ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artarak 983,2 milyon dolara ulaştığını açıklayan Çandır, tarım ihracatının yüzde 9,1 artışla 617,2 milyon dolar olduğunu söyledi. Çandır, tarım kalemlerinden yaş meyve sebze ihracatının yüzde 16,6 yükselerek 391,5 milyon dolara, süs bitkileri ve mamulleri ihracatının ise yüzde 2,7 artışla 36,8 milyon dolara çıktığını ifade etti. İlk 5 aylık dönemde sanayi ihracatının yüzde 6,1, maden ihracatının ise yüzde 5,3 artış kaydettiğini belirten Çandır, Antalya'nın toplam ihracat artışının Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekti.

Tarım Antalya ihracatındaki ağırlığını korudu

Mayıs ayında Antalya'nın toplam ihracatı içerisinde tarımın payının yüzde 54, sanayinin payının yüzde 32, madenciliğin payının ise yüzde 13 olduğunu aktaran Çandır, yılın ilk 5 ayında ise tarımın toplam ihracattaki payının yüzde 63 seviyesine ulaştığını kaydetti. Antalya'nın Türkiye ihracatındaki payına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çandır, mayıs ayında Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 14,2'sinin, süs bitkileri ve mamulleri ihracatının ise yüzde 50'sinin Antalya'dan gerçekleştirildiğini söyledi. Yılın ilk 5 ayında ise Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 20'sinin ve süs bitkileri ihracatının yüzde 43,8'inin Antalya kaynaklı olduğunu belirtti. Üretimden ihracata kadar tüm süreçlerde emek veren kesimlere teşekkür eden Ali Çandır, Antalya ekonomisine katkı sağlayan üretici, tüccar ve ihracatçıların kentin dış ticaret performansındaki başarıda önemli rol oynadığını ifade etti. Çandır, tarım ve ihracat sektörlerinin güçlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek tüm paydaşlara teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'nın İhracatında Mayıs Düşüşü, İlk 5 Ay Artış - Son Dakika

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