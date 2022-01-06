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Antalya planlı ekonomiyi konuşacak - Son Dakika

Antalya planlı ekonomiyi konuşacak

06.01.2022 15:15
Antalya planlı ekonomiyi konuşacak

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Otel Satın Alma Yöneticileri Derneği'nin (TÜRSAD) 'Sektöre Değer Katanlar Buluşması' açılışında "Kamunun organize etmediği bir tane sektörde 10 milyar doları yakalayamıyoruz.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Otel Satın Alma Yöneticileri Derneği'nin (TÜRSAD) 'Sektöre Değer Katanlar Buluşması' açılışında "Kamunun organize etmediği bir tane sektörde 10 milyar doları yakalayamıyoruz. Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi'ni önümüzdeki haftalarda bütün Antalya'mıza hatırlatmak istiyorum. Türkiye tarihinin en organize iktisadi çalışmasıdır" dedi.

Başkan Uysal, TÜRSAD tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Sektöre Değer Katanlar Buluşması'nın açılış törenine katıldı. Belek'te bir otelde düzenlenen etkinlikte açılış töreni öncesi Başkan Uysal, Dernek Başkanı Bülent Bilgiç'le birlikte stantları gezdi, turizmcilerle sohbet etti.

Başkan Uysal, açılışta yaptığı konuşmada, her yıl TÜRSAD'ın düzenlendiği buluşmaya katılmaya özen gösterdiğini söyledi. "Burası Türkiye'mizin üreten yüzü. Burası geleceğimiz. Herkesin emlak rantıyla zengin olmaya çalıştığı bir ortamda emekle, üreterek var olan sektörün buluşması" diyen Başkan Uysal, TÜRSAD buluşmasının inovasyon, yenilik, uluslararası rekabet kavramlarının hayat bulduğu yer aldığını söyledi.

"Yükümlülük olarak görüyorum"

Türkiye'nin 90'lı yılları kamunun elindeki her şeyi satması gerektiği sloganıyla geçirdiğini dile getiren Başkan Uysal, "Şimdi ne oldu? Bütün dünya duvara çarptı. Şimdi herkes kamunun rolünü nasıl ayarlarız da üretimi ve tüketimi organize ederiz, onun peşinde koşuyor" diye konuştu. Türkiye'nin bugün geldiği noktada 10 milyar dolar katma değeri geçen iki sektöre sahip olduğunu dile getiren Başkan Uysal, bunlardan birinin turizm olduğunu söyledi. Başkan Uysal, "Kamunun organize etmediği bir tane sektörde 10 milyar doları yakalayamıyoruz. Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi'ni önümüzdeki haftalarda bütün Antalya'mıza hatırlatmak istiyorum. Türkiye tarihinin en organize iktisadi çalışmasıdır, Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi. Bunun sonucunda da büyük katma değer üreten kitle turizminde Türkiye dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldi. Kamunun bir kenarından organize etmediği, hiçbir işte 50 metre gidemiyoruz. Geleceğe hep beraber yön vereceğimiz için bu kritik konjonktürde bunları söylemeyi bir yükümlülük olarak görüyorum" diye konuştu.

"İktisadi yaklaşıma öncülük edecek"

Türkiye'nin geleceğinin inovasyonla, buluşlarla birlikte şekillendirilmesi gerektiğini aktaran Başkan Uysal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği muasır uygarlık seviyesinin üzerine çıkma idealine de ancak bu şekilde ulaşılabileceğini söyledi. Başkan Uysal, "Ekonomiyi, borsa oyunlarıyla, kur oyunları olarak değil çocuklarımızın ekmeği, aşı, Türkiye'nin geleceği olarak gören bir iktisadi yaklaşıma öncülük edeceğinize inanıyorum. Aydınlık Türkiye'nin mimarları olmanız dileğiyle hep birlikte saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya'nın kütle turizminde bir dünya markası haline gelmesini sağlayan Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi'ni şubat ayında düzenleyeceği panelde ele alacak. Panelde dönemin Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun, eski Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Prof. Dr. Bilsay Kuruç'la birlikte turizm sektöründen önemli isimler konuşmacı olarak yer alacak. - ANTALYA

Antalya planlı ekonomiyi konuşacak
Antalya planlı ekonomiyi konuşacak
Antalya planlı ekonomiyi konuşacak

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Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya planlı ekonomiyi konuşacak - Son Dakika Ekonomi


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