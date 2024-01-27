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Antalya Saat Kulesi'nde Roma Dönemine Ait Harfler Bulundu - Son Dakika
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Antalya Saat Kulesi'nde Roma Dönemine Ait Harfler Bulundu

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinde bulunan Saat Kulesi'nde yapılan restorasyon çalışmaları sırasında, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen harfler içeren bir blok ortaya çıktı. Blok, korumaya alınırken, Saat Kulesi'nin Şubat ayı ortasında açılması planlanıyor. Akdeniz Üniversitesi'nden bir öğretim üyesi, bloğun başka bir yapıdan getirildiğini ve kamu binası olduğunu belirtti. Antalya Valiliği yetkilisi ise bulgunun Saat Kulesi'nin açılışına engel olmadığını açıkladı.

Antalya Saat Kulesi\'nde Roma Dönemine Ait Harfler Bulundu
27.01.2024 - 11:59,
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Antalya'da tarihi Kaleiçi'nin ana giriş kapısındaki Saat Kulesi'ndeki çimentolu harcın altından Roma dönemindeki bir kamu binasına ait harflerin yer aldığı blok ortaya çıktı. Çalışmalara engel olmayan blok korumaya alınırken, Saat Kulesi'nin Şubat ayı ortasında açılması bekleniyor.

Antalya'nın en önemli sembollerinden Helenistik döneme tarihlenen burçlar üzerinde yer alan, kule kısmı Bizans döneminde yapılan ve 1900'lü yılların başında 2'nci Abdülhamid döneminde Saat Kulesi olarak inşa edilen yapıda restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Yapının orta bölümündeki bir blok üzerinde Roma Döneminde işlendiği tahmin edilen Yunanca TÜ harfleri bulundu. Bu blokun Kaleiçi bölgesindeki bir kamuya ait binadan getirip Saat Kulesi'nin inşasında kullanıldığı belirlendi. Blok olduğu gibi yerinde korunurken, Saat Kulesi'nin açılışına engel olmayacağı bildirildi.

"Başka yerden getirilmiş"

Akdeniz Üniversitesi Eski Çağ Diller ve Kültür Bölümü Yunan Dili Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Nuray Gökalp Özdil, Saat Kulesi'nde Roma İmparatorluğu Döneminde devşirme olarak kullanılan bazı mimari bloklar varlıklarını bildiklerini hatırlattı.

Restorasyon çalışmaları sırasında Saat Kulesi'nin orta bölümünde ve tam köşede yeni bir blokun gün yüzüne çıkarıldığını söyleyen Özdil, "Bloğun ebatları, üzerinde kazınmış harflerin yükseklikleri daha ziyade bunun devşirme olarak, Kesik Minare çevresindeki bir yapılaşmadan, buraya getirildiğini düşünüyoruz. Her bir harf yüksekliği 16 santimetre, bu büyük harfler yapının bize kamu binası olduğunu belirtiyor. Ama Yunanca'da iki harf yanyana geldiğinde TÜ şeklinde okunur. Blokun sağı ve solunda kırıklar var. İki büyük harf olması bir binanın binanın karşıdan daha iyi görülmesini sağlayan kamuya ait bina olarak değerlendiriyoruz" dedi.

"Kamu binasına ait"

Harflerin karakterinin muntazam işlendiğinin altını çizen Özdil, "Bu özenli işleyiş kamu binası olduğunu gösteriyor. İsa'dan sonra 2. Yüzyıl Roma İmparatorluğu dönemine ait bir blok. Kamu binalarına yazılan bu harflerin başka kentlerde de görebiliyoruz. Perge'de büyük harflerin bulunduğu kamu yapılarını görebiliyoruz" diye konuştu.

"Harcın altından çıktı"

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, 2020 yılından bu yana Saat Kulesi'nde çalışmaların devam ettiğini belirterek, yapının Roma'dan, Selçukluya, oradan Osmanlıya ve günümüze kadar geldiğini ifade etti.

Saat Kulesi'nde bir yıl önce çift başlı kartal figürünün bulunduğunu hatırlatan Karabayram, "Bir taraftan çalışmalarımız devam ederken yeni bir süreçte de önümüze hemen üst katmanda Roma dönemine ait olduğunu düşündüğümüz 2 harf bulundu. Roma Dönemi yazıt tiplerinden bir örnek. Bunun Kaleiçi'nde bir mimari yapıya ait olabileceği düşüncesi ifade edildi. Bu yazılı blok önümüze bir çimentolu harcın altından çıktı. Çok itinalı bir şekilde söküldü ve kaldırıldı. En önemli konulardan biri burada. Mevcut şu anki bloğun yerinde korunması olayıydı. Çünkü bu bir dönem eki. Bunun nereye ait olduğunu bilmiyorsunuz ve bilmediğiniz bir malzemenin geldiği yeri bilmediğiniz bir yeri tekrar götürebilme imkan yoktur, yerinde korunacak" dedi.

Bu bulgunun çıkmasının Saat Kulesi'nin açılışına engel bir durum teşkil etmediğini dile getiren Karabayram, "Saat Kulesi'nde son rötuşlar yapılıyor, 10-15 Şubat tarihi arasında açılışı yapılacak" açıklamasında bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Antalya Saat Kulesi'nde Roma Dönemine Ait Harfler Bulundu - Son Dakika


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