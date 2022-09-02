ATB, Ağustos ayı hal endeksini açıkladı - Son Dakika
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ATB, Ağustos ayı hal endeksini açıkladı

02.09.2022 15:34
ATB, Ağustos ayı hal endeksini açıkladı

Antalya Ticaret Borsası (ATB), "Ağustos Ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksi"ne göre, domates miktar endeksi yıllık yüzde 0,85 artarken, fiyat endeksi yüzde 89,29 arttı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), "Ağustos Ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksi"ne göre, domates miktar endeksi yıllık yüzde 0,85 artarken, fiyat endeksi yüzde 89,29 arttı. Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 6,62 azalırken, fiyat endeksi yüzde 100,78 arttı. Meyve miktar endeksi yıllık yüzde 34,01 artarken, fiyat endeksi yüzde 38,03 arttı.

Antalya Ticaret Borsası, Ağustos Ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksi'ni açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerinin değişimleri; 2022 Ağustos ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

Ağustos ayı endeksleri, miktarda bir önceki aya göre domateste aylık yüzde 46,24, sebzede yüzde 45,30 ve meyvede yüzde 16,59 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre domateste yıllık yüzde 0,85, meyvede yüzde 34,01 artarken, sebzede yüzde 6,62 azaldı. Ağustos ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates ve sebze için son 7 yılın ortalamalarında gerçekleşirken, meyvede rekor artış gösterdi. Fiyatta ise domates ve sebzede 7 yılın rekoru, meyvede ikinci yükseklik olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 89,29 olarak yansıdı. Miktardaki kısmi artışa rağmen fiyat değişimi rekor düzeyde gerçekleşti. Sebze fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 100,78 olurken, sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 6,62 azalması fiyat artışında önemli rol oynadı. Meyve fiyat endeksi yıllık yüzde 38,03 arttı. Meyvedeki yıllık işlem miktar artışı yüzde 34,01 olurken, nispi yüksek fiyat artışı yaşandı.

Ağustos ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler domateste son dört yılın ortalamalarında seyrederken, buna karşılık fiyat endeksinde son dört yılın en düşük rekoru yaşandı. Bir önceki aya göre domates işlem miktar endeksi Ağustos ayında aylık yüzde 46,24 azalırken, fiyatı endeksi aylık yüzde 31,16 ile rekor azalış gösterdi.

Bir önceki aya göre sebze işlem miktar endeksi, Ağustos ayında aylık yüzde 45,30 azalırken, fiyat endeksi aylık yüzde 16,05 azaldı. Son dört yılın Ağustos ayları dikkate alındığında, sebze miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler ortalama civarında gerçekleşti.

Bir önceki aya göre meyve işlem miktar endeksi, Ağustos ayında aylık yüzde 16,59, fiyat endeksi ise yüzde 4,84 azaldı. Son dört yılın Ağustos ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar endeksinde rekor artış ve fiyat endeksinde rekor azalış olarak yansıdı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATB, Ağustos ayı hal endeksini açıkladı - Son Dakika

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