Antalya Turizm Fuarı'nda Ayvalık Temsil Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Turizm Fuarı'nda Ayvalık Temsil Edildi

Antalya Turizm Fuarı\'nda Ayvalık Temsil Edildi

ATF24, 25 binin üzerinde katılımcıyla Ayvalık'ın turizm hedeflerini tanıttı.

24.10.2024 13:31
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Antalya Turizm Fuarı, Türkiye'nin ve Akdeniz'in en verimli turizm fuarı olarak altıncı kez turizm sektörünün tüm dinamiklerini bir araya getirdi. Turizm Fuarı'nda, Ayvalık'ı Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) temsil etti.

Türk turizminin kalbi ATF24; 35 ülkeden 25 binin üzerinde turizm profesyonelini Antalya Expo Center'da konuk etti. ATF Antalya Turizm Fuarı'na Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri ve Ayvalık Haliç Park Otel Genel Müdürü Ümit Özgültekin, Tourexpi.com'un kurucusu Hüseyin Baraner, RTK Grup CEO'su Thomas Bösl ve Merketur sahibi Ekrem Dişci katıldı. Ayvalık heyeti fuar boyunca yurtiçi ve yurtdışı bağlantılarının yanı sıra 2025 sezonu için olumlu görüşmeler gerçekleştirdi.

Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, "Ayvalık Turizmine katkılarımızın olması ve iyi bir sezon dileğiyle görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Ayvalık 2024 yılında başarılı bir sezon geçirdi. Amacımız önümüzdeki 2025 yılı sezonunu da başarıyla tamamlamak. Olumlu görüşmeler ve bağlantılar yapıldı. Ayvalıklı turizmcilere hayır olsun. Fuar süresince, turizmin farklı dallarında geleceği şekillendiren önemli isimlerle ve uzmanlarla buluştuk. Sektörün önemli konularının gündeme geldiği bir platformlarda Ayvalık heyeti olarak yerimizi aldık" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Etkinlik, Türkiye, Antalya, Ekonomi, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya Turizm Fuarı'nda Ayvalık Temsil Edildi - Son Dakika

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