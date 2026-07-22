Antalya Turizminde Yoğun Sezon - Son Dakika
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Antalya Turizminde Yoğun Sezon

Antalya Turizminde Yoğun Sezon
22.07.2026 11:12
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Antalya, 2023'te 6,5 milyon turist ağırladı; Rusya, Almanya ve İngiltere başı çekiyor.

Dünyanın en çok ziyaret edilen destinasyonlarından biri olan Antalya'ya yılın başından bu yana 6,5 milyonu aşkın yabancı ziyaretçi geldi.

Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çeken kentte, turizm sektöründe en yoğun sezon yaşanıyor. En fazla Rusya, Almanya ve İngiltere'den misafiri konuk eden Antalya'da, bu yıl özellikle Ukrayna pazarında da geçen yıla göre artış yaşanıyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle erken rezervasyon döneminden istenilen ölçüde yararlanılamadığını ancak temmuz itibarıyla hareketliliğin arttığını söyledi.

Geçen yıl ilk 6 ayda 6 milyon 266 bin 660 yabancı turisti ağırladıklarını dile getiren Saatçioğlu, bu yıl ise aynı dönemde 5 milyon 697 bin 136 turistin kenti ziyaret ettiğini belirtti.

20 Temmuz itibarıyla Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçi sayısının 6,5 milyonu aştığını söyleyen Saatçioğlu, "Bu ay sonuna kadar muhtemelen bu rakam 8 milyona dayanmış olacaktır. Geçen seneye göre biraz altında seyrediyoruz. İlk ana pazarımız her zaman olduğu gibi Rusya, yine en başta. İkinci pazarımız Almanya, üçüncü pazarımız İngiltere. Arkasından Polonya, Hollanda ve Ukrayna geliyor." diye konuştu.

Otellerdeki doluluk oranlarının şu anda üst seviyelerde olduğunu belirten Saatçioğlu, "Otellerin doluluk oranları yaklaşık yüzde 90, yüzde 100'lere varmış bulunmakta. Şu anda iyi gidiyoruz." dedi.

Saatçioğlu, iç pazarın da özellikle okulların tatil olmasıyla birlikte hareketlendiğini ifade etti.

Rezervasyonlar sevindirici

Gerek yabancı gerekse yerli turistte gelecek aylardaki rezervasyonların da sevindirici nitelikte olduğunu dile getiren Saatçioğlu, "Rezervasyonlarda gayet güzel bir şekilde geçen seneki gibi bir akış var. Geçen sene ile bu sene temmuz, ağustostaki rezervasyonlara baktığımızda aynı seviyelerde." ifadesini kullandı.

Saatçioğlu, kasım sonuna kadar rezervasyonların devam ettiğini söyledi.

Geçen yıl da aralık ayının ilk haftasına kadar yoğun turist ziyaretinin olduğunu belirten Saatçioğlu, şunları kaydetti:

"Geçen yıl birçok otel kış döneminde otelini kapatma tarihini ertelemişti. Bu sene de muhtemelen geç kapanacaktır. Zaten 20 Kasım'a kadar COP31 var. Antalya'da, özellikle Kaleiçi, kent merkezi, Lara ve Belek bölgesi için yoğun rezervasyon olacak. Buraya gelecek olan rezervasyon, yani yurt dışından tatil amaçlı gelen rezervasyonlarımız muhtemelen Manavgat ve Kemer'e kayacaktır. O yüzden sezonun şimdiden uzayacağını tahmin ediyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İngiltere, Almanya, Ekonomi, Antalya, Turizm, turist, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya Turizminde Yoğun Sezon - Son Dakika

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