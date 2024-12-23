Antep Fıstığı İçin Suriye İthalatı Önerisi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Antep Fıstığı İçin Suriye İthalatı Önerisi

Antep Fıstığı İçin Suriye İthalatı Önerisi

Yıldırım, Antep fıstığı fiyatlarının düşmesi için Suriye ile ticaretin önemini vurguladı.

23.12.2024 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'den gelen Antep fıstığı zammı durduracak

GAZİANTEP - Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Kurucu Başkanı Mehmet Yıldırım, Suriye ile yapılacak olan ticaretin içerisinde Antep fıstığının da olması gerektiğini söyledi.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Kurucu Başkanı Mehmet Yıldırım, Antep fıstığına gelen zamların baklavacıları zora soktuğunu belirtti. Yıldırım, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından bölgeyle yapılacak olan ticaretin içerisinde Antep fıstığının da olması gerektiğini vurguladı. Yıldırım, Suriyeli üreticilerden Antep fıstığı ithal etmek için Ticaret Bakanlığıyla görüşme yaptıklarını da bildirdi.

"Suriye'de yapılacak olan ticaretin içerisine Antep fıstığını da ekledik"

Suriyeli fıstık üreticilerinin ekonomisi için ithalatın önemli olacağına değinen Yıldırım, "Suriye'de yapılacak olan ticaretin içerisine Antep fıstığını da ekledik. Bu durumda Antep fıstığı fiyatlarının düşeceğine inanıyoruz. Önümüzde Ramazan Bayramı var. Fiyatlar daha da yükselecek. Ticaret Bakanlığı'na bu tür sorunları bildiriyoruz. Biz de fıstığın Suriye ile ticarette olmasını istiyoruz. Bu konuda bakanlıkla konuştuk ve talebimizi bildirdik. Suriyeli fıstık üreticilerinin de buna ihtiyacı var. Suriye'ye özel alınacak ürünler içerisinde olması gereken bir ürün. Baklavayı en iyi Türkler yapar" dedi.

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Suriye, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antep Fıstığı İçin Suriye İthalatı Önerisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de PKKYPG için çember daralıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
19:58 Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
19:41 Trump gözünü o ülkenin topraklarına dikti: Mutlak bir zorunluluk Trump gözünü o ülkenin topraklarına dikti: Mutlak bir zorunluluk
10:15 Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti
10:14 Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu
10:10 Dev araba firmaları birleşiyor Tarih belli oldu Dev araba firmaları birleşiyor! Tarih belli oldu
10:05 Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü
10:04 Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek
10:01 Erman Toroğlu’ndan Şenol Güneş’e: Adam değilsin Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Adam değilsin
09:57 ’Cansız manken’ Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı 'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 21:04:53. #1.12#
SON DAKİKA: Antep Fıstığı İçin Suriye İthalatı Önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.