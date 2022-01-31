Üye Girişi
ANTGİAD Olağan Genel Kurul Toplantısı ve ödül töreni gerçekleştirdi - Son Dakika

ANTGİAD Olağan Genel Kurul Toplantısı ve ödül töreni gerçekleştirdi

31.01.2022 12:50
ANTGİAD Olağan Genel Kurul Toplantısı ve ödül töreni gerçekleştirdi

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Olağan Genel Kurul Toplantısı, üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Olağan Genel Kurul Toplantısı, üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Divan Başkanlığına Bahattin Ereş, Divan Katipliklerine de Anıl Akbağ ve Alper Demir'in seçildiği Genel Kurul'da, ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert dernek çalışmaları, gelecek projeleri ve ekonomi üzerine bilgiler verdi. Sert, Antalya ekonomisinin güçlenmesi için yeni adımlar atılmasının gerekliliğine değindi. Toplantıda, 2021 yılı mali tabloları ve denetim raporu üyelerin oy birliği ile ibra edildi.

"Birlikte ilerliyoruz"

ANTGİAD olarak çok pandemi dönemine rağmen çok yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Başkan Osman Sert, bu süreçte Yönetim Kurulu, Komisyonlar ve ANTGİAD üyelerinin büyük bir fedakarlık ile çalıştıklarını iletti. Üyelerinden aldıkları güç ile Yönetim Kurulu olarak büyük bir özveriyle çalıştıklarını ve bu çalışmaların karşılığını her geçen gün yaptıkları projelerle aldıklarını ifade eden Başkan Sert, "Bizler büyük bir Aileyiz. Ben ve Yönetim Kurulu'nda bulunan arkadaşlarımız sizlerin bizlere verdiği güçlü destek ile üretiyoruz. Yaptığımız her proje, attığımız her adımda ANTGİAD'ı bir adım daha ileri götürüyoruz. Birlikte ilerliyoruz" dedi.

"ANTGİAD bu kenti, gençliği, enerjiyi temsil ediyor"

ANTGİAD'ın başta gençlik olmak üzere kentin her alanında projeler ürettiğini ifade eden Başkan Osman Sert, "ANTGİAD bu kenti, gençliği, enerjiyi temsil ediyor. ANTGİAD bu kentin ve ülkenin geleceğini temsil ediyor. Bugün burada bizler büyük bir sorumlulukla ve özveriyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gençlikten aldığımız enerjimizi yansıtıyoruz. Ben tüm ANTGİAD aileme ortaya koydukları bu dinamizm ve enerji için çok teşekkür ediyorum. Bu kenti, bu ülkeyi bizler daha iyiye taşıyacağız. Bizler geleceğin ta kendisiyiz" diye konuştu.

"Antalya ekonomisi yeni bir yol çizmeli"

Ekonomi üzerine konuşmasına devam eden Başkan Osman Sert, Antalya ekonomisinin pandemide yaşadığı sıkıntının izlerinin az da olsa devam ettiğini ifade etti. Kent ekonomisinin güçlenmesi için artık yeni adımlar atılması gerektiğini de ifade eden Başkan Osman Sert, "Yarın pandemi etkisi bitecek başka bir şey başlayacak. Turizm dünyanın her yerinde pamuk ipliğine bağlı bir sektör. Tarım dünyada farklı bir noktaya geldi. Artık ne ürettiğine değil, nasıl ürettiğine bakıyorlar. Antalya gibi bir güneşin en çok alındığı kentte bile enerji problemi hissediyoruz. Antalya enerjisini güneşten almalı, Antalya tarımsal üretimi teknolojiyle birleştirip özel ürünler ile katma değer yükseltmeli, Antalya turizmde çeşitliliği artırmalı 12 ay yüksek kaliteli turizm projeleri üretmeli. Bunlar Antalya'nın geleceği. Bizlerin geleceği. Bizler hepsi için fikirler üretmeye çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Osman Sert'in konuşmasının ardından 2021 yılı faaliyet raporu hakkında Genel Sekreter Serkan Sarıdaş, üyeleri bilgilendirdi. Sarıdaş'ın ardından komisyon başkanları söz alarak yapılan çalışmaları aktardı. Bilişim, Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Komisyonu, Eğitim ve Kariyer Komisyonu, Mali Kaynak Yaratma ve Ortak Girişim Komisyonu, Sosyal Kalkınma ve Dayanışma Komisyonu ve Üye Alım Komisyonlarının raporlarının da okunduğu Genel Kurul'da, Dernek Saymanı Uğur Can Karakuş'un sunumunun ardından 2021 yılı mali tabloları ve denetim raporları oy birliği ile ibra edildi.

"ANTGİAD Ödül Töreni 2022"

Genel Kurulun ardından Antgiad Ödülleri sahiplerini buldu. Belirlenen kategorilerde 2021 yılı için yapılan değerlendirmeler sonucu kazananlara ödülleri takdim edildi. ANTGİAD Ödülleri ilgili kategori ve kazanan firmalar; SGK -En Fazla İstihdam Sağlayan Firma Kategorisi ödülü Mevlana Petrol Ltd.Şti., ANTGİAD İnovasyon Ödülü Khartalya Ürünleri Ltd. Şti., ANTGİAD İnovasyon Ödülü TSR Orman Ürünleri, ANTGİAD İnovasyon Ödülü Hasvet Medikal Yazılım Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş., Döviz Kazandırıcı Hizmetler Ödülü Serenad Turizm ve Tic. Ltd. Şti. Ayrıca Dernek aktif üyeliğinde 15. yılını dolduran Bülent Sağıroğlu'na teşekkür plaketi Başkan Osman Sert tarafından takdim edilerek çekilen toplu fotoğrafın ardından program son buldu. - ANTALYA

ANTGİAD Olağan Genel Kurul Toplantısı ve ödül töreni gerçekleştirdi
ANTGİAD Olağan Genel Kurul Toplantısı ve ödül töreni gerçekleştirdi

YORUMLAR
500

Osman Sert, Antalya, Ekonomi, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ANTGİAD Olağan Genel Kurul Toplantısı ve ödül töreni gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika: Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem Son Dakika: Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem         
12:51
Genç kızı canlı yayında azarlayan Esra Erol'a bir tepki de Doğa Rutkay'dan geldi: Kınıyorum Genç kızı canlı yayında azarlayan Esra Erol'a bir tepki de Doğa Rutkay'dan geldi: Kınıyorum         
12:43
Soylu'dan şehit yakınına küfür eden Türkkan'la poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok yakışmışlar Soylu'dan şehit yakınına küfür eden Türkkan'la poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok yakışmışlar         
12:36
18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak         
11:43
Eşini balkondan atmakla suçlanıyordu, 10 yıl ceza alıp tahliye edildi Eşini balkondan atmakla suçlanıyordu, 10 yıl ceza alıp tahliye edildi         
11:21
Doktorlar riskli dedi! Eriksen kalp krizi geçirmesine rağmen sahalara döndü Doktorlar riskli dedi! Eriksen kalp krizi geçirmesine rağmen sahalara döndü         
11:20
Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti         
10:54
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?         
09:56
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı         
09:08
Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! 4 önemli konu masada Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! 4 önemli konu masada         
08:08
Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu         
08:05
Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir         
07:57
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39

Son Dakika Haberleri
12:51 Son Dakika: Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
12:48 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapılıyor
12:39 Eyyübiyeli sporcular madalyalarla döndü
12:43 Genç kızı canlı yayında azarlayan Esra Erol'a bir tepki de Doğa Rutkay'dan geldi: Kınıyorum
12:36 Soylu'dan şehit yakınına küfür eden Türkkan'la poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok yakışmışlar
12:34 Son dakika: Türkiye'nin turizm geliri 2021'de iki katına çıktı!
12:33 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor!
12:17 İstiklal Caddesi'nde Kürtçe sokak müziği yapan gençler polis tarafından engellendi mi?
12:15 Bir anket daha! Millet İttifak'ı bu ankette de önde
12:10 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 250, yoksulluk sınırı 13 bin 844 lira oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 13:01:18. #1.12#
SON DAKİKA: ANTGİAD Olağan Genel Kurul Toplantısı ve ödül töreni gerçekleştirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement