AOSB Ar-Ge İnovasyon Yarışması Sonuçlandı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Ulusal Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması sonuçlandı. Türkiye'nin dört bir yanından üniversitelerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, lisans öğrencilerinden akademisyenlere kadar geniş bir yelpazeye yayılan projeler, sanayinin katma değerli üretimi ve teknolojik dönüşümü için önemli fırsatlar sundu.

Toplam 750 bin TL'lik ödül havuzuyla desteklenen yarışma; sanayiye doğrudan katkı sağlayabilecek, uygulanabilir ve yenilikçi projeleri teşvik ederek hem üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi hem de genç girişimciliği desteklemeyi amaçlıyor.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, yarışmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Bu yılki yarışmaya Türkiye genelinde 62 farklı üniversiteden toplam 182 proje başvurusu yapıldığını bildirdi. Akpınar, "Projelerin tamamı 'kör hakem tekniği' ile, yani değerlendirme kurulunun başvuru sahiplerini bilmediği şeffaf ve objektif bir yöntemle incelendi. Üniversitelerimizden çıkan her önemli fikir, sanayimizin gelişimi için bir fırsattır. AOSB olarak yalnızca üretimi değil, aynı zamanda bilgi üretimini de desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Ar-Ge ve inovasyonun yalnızca bugünü değil, yarını da şekillendireceğine dikkat çeken Akpınar, sözlerine şöyle devam etti:

"Ar-Ge ve inovasyon, sanayinin temel taşlarıdır. Bu alandaki yatırımlar; üretimde verimliliği artırır, maliyetleri düşürür ve sürdürülebilirliği mümkün kılar. Aynı zamanda sanayicimizin küresel rekabette güçlenmesini sağlar. Bilimsel bilgi ile üretim gücü buluştuğunda ortaya çıkan sinerji yalnızca bölgemize değil, Türkiye ekonomisine de uzun vadeli katkı sağlar. Bu yarışma da işte bu anlayışın bir parçasıdır. Genç beyinlerle sanayimizi bir araya getiren her platform, bizim için stratejik bir adımdır."

Dereceye giren proje sahiplerine ödülleri, 21 Mayıs 2025 tarihinde AOSB Seyhan Salonunda düzenlenecek törenle takdim edilecek. - ADANA