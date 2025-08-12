AOSB\'den Sanayicilere Yeni Vinç Hizmeti

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), sanayicilerin üretim süreçlerinde ihtiyaç duyduğu hizmetleri tek çatı altında toplama vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. AOSB, ağır kaldırma ve taşıma operasyonları için vinç desteğini hayata geçirdi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, üretimin sürekliliğini ve verimliliğini desteklemek amacıyla hizmet alanlarını çeşitlendirdiklerini belirterek, yalnızca altyapı projelerine değil, sanayicinin doğrudan üretimini destekleyen tamamlayıcı hizmetlere de odaklandıklarını vurguladı.

Sütcü, bugüne kadar iki ayrı beton santraliyle uygun fiyatlı beton temin ettiklerini, AOSB Enerji A.Ş. üzerinden rekabetçi şartlarda enerji sağladıklarını ve su arıtma tesisleri aracılığıyla da kaliteli içme ve kullanım suyu sunduklarını hatırlattı.

Vinç hizmetinin bu zincirin önemli bir tamamlayıcısı olduğunu ifade eden Sütcü, "Sanayicimizin iş süreçlerinde karşılaştığı kaldırma ve taşıma ihtiyaçlarını analiz ederek, bu alanda da güvenli ve ekonomik bir çözüm üretmeyi görev bildik. Üretimin kesintisiz ve verimli ilerlemesi için gerekli olan bu hizmeti AOSB güvencesiyle sanayicimizin hizmetine sunduk" dedi.

AOSB tarafından sanayicilere sunulan yeni hizmet kapsamında, 3 adet 35 tonluk ve 1 adet 75 tonluk çift kırma mobil vinç, 27 metrelik sepetli platform ile 18 metrelik teleskopik yükleyiciden oluşan güçlü bir makine parkuru hazırlandı. Bu donanım sayesinde makine ve ekipman kurulumu, fabrika içi taşıma işlemleri, çelik konstrüksiyon montajı ile bakım-onarım ve yüksek sistemlere erişim gibi operasyonel ihtiyaçlara sahada etkin çözümler sunulması hedefleniyor.

Sütcü, bu yatırımla birlikte sanayicilerin AOSB güvencesiyle vinç hizmetinden faydalanabileceğini ve bunun da hem iş süreçlerini hızlandıracağını hem de maliyet avantajı sağlayacağını kaydetti.

Sütcü, sunulan hizmetin yalnızca üretim tesisleriyle sınırlı kalmayacağını enerji sistemlerinden depolama operasyonlarına, fabrika kurulumlarından peyzaj uygulamalarına kadar pek çok sektörel alana hitap edecek biçimde planlandığını da sözlerine ekledi.

Vinç hizmeti, AOSB Bölge Müdürlüğü tarafından yönetilip, sanayicilere planlama doğrultusunda tahsis edildiği kaydedildi. - ADANA