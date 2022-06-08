AP, iklim paketindeki bazı düzenlemelerde uzlaşamadı - Son Dakika
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AP, iklim paketindeki bazı düzenlemelerde uzlaşamadı

08.06.2022 18:13
AP, iklim paketindeki bazı düzenlemelerde uzlaşamadı

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) iklim hedeflerinin yakalanması için hazırlanan, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) revizyonu, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) ve Sosyal İklim Fonu kurulmasını içeren mevzuatlarda uzlaşamadı.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) iklim hedeflerinin yakalanması için hazırlanan, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) revizyonu, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) ve Sosyal İklim Fonu kurulmasını içeren mevzuatlarda uzlaşamadı.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olan ve emisyonları 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltmayı hedefleyen "55'e Uyum-Fit for 55" paketindeki çeşitli teklifleri görüştü.

AP milletvekilleri, ETS revizyonu, CBAM ve Sosyal İklim Fonu kurulmasını içeren düzenlemelere ilişkin pozisyonunu belirleyecek belgeyi onaylamadı. Genel kurul, söz konusu tasarıları tekrar görüşülmek üzere Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi'ne gönderdi.

ETS, AB'nin sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine göre yüzde 55 azaltma hedefinin merkezinde yer alıyor. Söz konusu sistemle başta sanayi olmak üzere çeşitli sektörler saldığı her ton karbondioksit karşılığında ödeme yapıyor.

Sistemin revize edilmesi ve kapsamının genişletilmesi planlanıyordu.

Çeşitli siyasi gruplar arasında yapılan müzakerelerde ortak tutum belirlenemedi. Özellikle AP'deki Yeşiller ve Sosyal Demokratlar düzenlemelerin son halindeki emisyon kesintilerini yeterli bulmadı.

AB, CBAM ile karbon fiyatlandırma sistemine sahip olmayan ülkelerden gerçekleştirilen yüksek karbon ayak izine sahip malların ithalatını izlemeyi ve azaltmayı amaçlıyordu.

Bu düzenleme üçüncü ülkelerden gelen çimento, alüminyum, gübre, elektrik, demir ve çelik gibi ürünlerin karbon vergisine tabi tutulmasını öngörüyor.

Sosyal İklim Fonu ile ETS kaynaklarının özellikle düşük gelirlileri desteklemek için kullanılması planlanıyordu.

Bu aşamadan sonra düzenlemeye ilişkin pozisyon ilgili AP komitesinde tekrar müzakere edildikten sonra genel kurula getirilecek.

Genel kurul onayının ardından da AB üyesi ülkelerle müzakerelere başlanacak.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

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