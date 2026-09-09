Apple, 1999 dolardan başlayan fiyatla ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'yu tanıttı

NEW ABD'li teknoloji devi Apple, yeni akıllı telefon modelleri iPhone 18 Pro ile iPhone 18 Pro Max'in yanı sıra merakla beklenen katlanabilir telefonu iPhone Duo'nun tanıtımını yaptı.

Apple'ın California??????? eyaletindeki Cupertino kampüsünde tanıtım etkinliği düzenlendi.

Görevi 1 Eylül'de Tim Cook'tan devralan Apple Üst Yöneticisi (CEO) John Ternus, CEO olarak ilk kez sahneye çıktı.

Buradaki konuşmasında, "Akıllı bir kişisel merkezi sıfırdan tasarlıyor olsaydınız, bunu nasıl yapardınız?" diye soran Ternus, "Her şeyden önce, her zaman yanınızda olan, son derece kişisel ve en çok ihtiyaç duyulan anlarda akıllı çözümler sunabilen bir şey isterdiniz." dedi.

Ternus, insanların hayatında merkezi rol oynayan bir cihazın daha büyük bir ekrana sahip olmasının yeni imkanlar getirebileceğini söyledi.

Ancak bu cihazın cebe veya avuca da sığması gerektiğini dile getiren Ternus, bunu başarmanın en iyi yolunun ise "katlanabilir" bir tasarımdan geçtiğini vurguladı.

Ternus, "Başkaları, iki telefonun tuhaf bir şekilde birbirine yapıştırıldığı hissini veren katlanabilir cihazlar üretti. Bu durum, insanların kullanım alışkanlıklarına hiç de uygun olmayan kare bir ekran ortaya çıkarıyor. Dikey içerikler arasında gezinmek verimsizleşiyor ve filmlerin etrafını kaplayan devasa siyah bantlar, daha büyük bir ekranın aslında çok daha küçükmüş gibi hissedilmesine neden oluyor. Yola, bizzat kendimiz için arzuladığımız o deneyimle çıktık. Ardından, yalnızca Apple'ın yapabileceği bir ustalıkla, özenli tasarımı çığır açan mühendislik çözümleriyle birleştirdik ve ortaya çıkan sonuç ise katlanabilir telefon deneyimini yeniden tanımlayacağına inandığımız, bir dizi olağanüstü yenilik oldu." şeklinde konuştu.

iPhone Duo

Etkinlikte verilen bilgilere göre, Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, açıldığında içerik görüntüleme, oyun oynama ve çoklu görevler için 7,6 inçlik iç ekrana sahip olacak.

Parlamayı en aza indirecek özel nano-dokulu yüzeye sahip iPhone Duo, kapalı konumdayken ise 5,4 inçlik dış ekranıyla kompakt ve cebe sığan bir tasarımla iPhone 18 Pro'nun ekran alanının yüzde 90'ını sunacak.

"Yıldız beyazı" ve "gece gökyüzü" olmak üzere iki renkte piyasaya sürülecek iPhone Duo için 16 Ekim'den itibaren 70'ten fazla ülkede ön sipariş verilebilecek.

Apple'ın katlanabilir telefonu 1999 dolar başlangıç fiyatıyla 23 Ekim'de satışa çıkacak.

iPhone Pro ve Pro Max'e 100 dolar zam

Şirketin yeni akıllı telefon modelleri iPhone 18 Pro ile iPhone 18 Pro Max, önceki modellere göre zeka, performans, pil ve kamera gibi alanlarda daha gelişmiş olacak.

iPhone 18 Pro tek şarjla 24 saate kadar, iPhone 18 Pro Max ise 30 saate kadar kullanım süresine sahip olacak. Yeni telefon modelleri, siyah, gümüş, buzul mavisi ve bordo olmak üzere dört renk seçeneğiyle satılacak.

Apple, bir fotoğrafın yapay zeka tarafından oluşturulmadığını ve iPhone ile çekildiğini gösteren??????? "Apple Referans Görseli" özelliğini sunacak. Bu özellik, Avrupa Birliği ve Çin'de, yasal düzenleme gereklilikleri nedeniyle kullanıma sunulduğunda mevcut olmayacak.

iPhone 18 Pro 1199 dolardan, iPhone 18 Pro Max 1299 dolardan başlayan fiyatlarla raflarda yerini alacak.

Apple'ın geçen sene duyurduğu iPhone 17 Pro 1099 dolardan, iPhone 17 Pro Max 1199 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkmıştı.

Yeni akıllı telefonlar için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 65'ten fazla ülkede 12 Eylül'den itibaren ön sipariş verilebilecek.

Kulaklık ve akıllı saat

Şirketin yeni kablosuz kulaklığı AirPods 5, önceki nesle kıyasla yüzde 50 daha fazla gürültü engelleme performansı gösterecek. AirPods 5'in fiyatı 129 dolardan başlayacak.

Yeni akıllı saat modelleri Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4, sağlık ve fitness alanlarında yenilikler getirecek. Series 12, 399 dolardan, Ultra 4 ise 799 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.

Apple'ın yeni kulaklık ve akıllı saatleri için bugünden itibaren ön sipariş verilebilecek.

Şirket, iPhone Duo dışındaki yeni ürünlerini 18 Eylül'de piyasaya sürecek.