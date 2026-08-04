Apple, Telegram'ı Kaldırdı

Apple, mesajlaşma uygulaması Telegram'ı çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerine ilişkin kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kısa süreliğine App Store'dan kaldırdı.

Telegram, pazartesi gece saatlerinde iPhone ve iPad uygulama mağazalarından çıkarıldı.

Apple'dan ABD'deki bazı basın kuruluşlarına yapılan açıklamada, yapılan incelemede Telegram'da şirketin çocuklara yönelik cinsel istismar materyallerini yasaklayan kurallarını ihlal eden içerik tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Telegram'ın söz konusu içeriği hızla kaldırması ve paylaşan kullanıcıyı engellemesinin ardından uygulamanın yeniden App Store'a yüklendiği bildirildi.

Telegram'ın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda gelişmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Öldüğüme ilişkin haberler fazlasıyla abartılı." ifadesi kullanıldı.

Telegram, Apple'ı etiketlediği bir başka paylaşımda ise "Bu tutumun gelecekte mağazadaki diğer tüm uygulamalara da eşit şekilde uygulanacağından eminim, değil mi?" sorusu soruldu.

Rusya, Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'u 30 Haziran'da teröristler ve aşırılıkçılar listesine dahil etmişti. Avustralya İnternet Güvenliği Komiserliği Ofisi de terörle bağlantılı içerikleri platformundan kaldırmadığı gerekçesiyle mesajlaşma platformu Telegram'a dava açmıştı.