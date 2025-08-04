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Ekonomi

Apsiyon, Ankara Üniversitesi ve TEYFED İş Birliği

Apsiyon, Ankara Üniversitesi ve TEYFED İş Birliği
04.08.2025 12:59
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Apsiyon, Ankara Üniversitesi ve TEYFED, veri temelli projeler için iş birliği protokolü imzaladı.

SİTE yönetim platformu Apsiyon, Ankara Üniversitesi ve TEYFED, stratejik bir protokole imza attı. İş birliği kapsamında sektörel endeksler oluşturulacak. Apsiyon Kurucu Ortağı ve CEO'su Kudret Türk ise yaptığı değerlendirmede, "Reel sektör, akademi ve yazılım şirketi olarak bir güç birliği yaptık ve fayda odaklı bir çalışma yürütmeye başladık. Ankara Üniversitesi ve TEYFED ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklık, sektörde yenilikçi yaklaşımları hayata geçirmemize olanak tanıyacak" dedi.

Apsiyon, Ankara Üniversitesi ve Tesis Yöneticileri Federasyonu (TEYFED) bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda ilk toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, veri ve yapay zeka temelli projeler doğrultusunda ortak geliştirilecek endekslere yönelik teknik çalışmalar başlatıldı. Ayrıca, Ankara Üniversitesi bünyesinde ProptechHub Ofisi kurulması kararlaştırıldı. İş ortaklığı, gayrimenkul yönetimi, kira ve aidat endeksleri ile sürdürülebilirlik göstergeleri gibi veri odaklı akademik çalışmalar yürütülmesi, sektöre yönelik norm veriler geliştirilmesi ve üniversite-özel sektör arasındaki bilgi akışının güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Apsiyon'dan elde edilecek veriler, Ankara Üniversitesi akademik kadrosu tarafından analiz edilerek sektörel endeksler oluşturulacak. Kurumlar arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde; eğitim programları, sektörel raporlar, sertifika çalışmaları ve inovasyon projeleriyle genişleyerek devam ettirilmesi planlanıyor.

İş birliği kapsamında gerçekleştirilen toplantıya Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yeşim Tanrıvermiş, Dr. Ezgi Avcı, Öğr. Gör. Sinan Güneş ve Öğr. Gör. Emir Sunguroğlu ile Teyfed Kurucu Başkanı Yahya Sağır, Apsiyon Kurucu Ortakları Kudret Türk (Ceo), Erkan Doğan (Cpo), Meriç Akdamar (Cto) ve Apsiyon Ar-Ge Veri Takımı Lideri Mert Güvençli katıldı.

Apsiyon Kurucu Ortağı ve CEO'su Kudret Türk ise yaptığı değerlendirmede, "Reel sektör, akademi ve yazılım şirketi olarak bir güç birliği yaptık ve fayda odaklı bir çalışma yürütmeye başladık. Ankara Üniversitesi ve TEYFED ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklık, sektörde yenilikçi yaklaşımları hayata geçirmemize olanak tanıyacak. Teknolojimizi akademik bilgiyle birleştirerek yenilikçi çözümler sunacağız. Tesis yönetim sektörünü ileriye taşımak için veri ve yapay zeka temelli projelere yönelik teknik çalışmalar hızla ilerleyecek. Bu iş birliği ile, kamu kurumlarına stratejik planlama süreçlerinde veriye dayalı karar alma imkanı sunulurken; aynı zamanda elde edilecek verilerin, uzun vadede site ve apartman aidatlarının düşürülmesine yönelik çalışmaların temelini oluşturması hedefleniyor. Böylece hem kamu politikalarının geliştirilmesine hem de vatandaşların yaşam maliyetlerinin azaltılmasına somut katkılar sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim Tanrıvermiş ise "Bu iş birliği aynı zamanda akademi ve sektör arasındaki köprüyü kuvvetlendirmeye devam ediyor. Tesis yönetimi alanında yeni standartlar oluşturuluyor" dedi.

Protokolle ülkedeki yanlış bilgilendirmeleri ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten TEYFED Başkanı Yahya Sağır da "Veri tabanının doğru işlemesini sağlayarak sektörün mesleki standartlarını geliştirmeyi ve profesyonelleştirmeyi amaçlıyoruz. Hep birlikte örnek bir model oluşturacağız. Bu hem sektör profesyonellerine, gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanında eğitim görenlere, hem de Ankara Üniversitesi'nin diğer branşlarındaki öğrencilerimize faydalı olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ankara Üniversitesi, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Emlak, Son Dakika

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