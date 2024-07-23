Aqua Florya'da Ay Işığında Müzik Etkinlikleri Başlıyor

Ekonomi

Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, geleneksel hale gelen "Ay Işığında Müzik" etkinlikleri 26 Temmuz'da başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi gerçekleştirdiği konserlerinde, dinleyicileri sevdikleri sanatçılarla ücretsiz olarak buluşturmaya devam ediyor. Daha önceki senelerde de ilgi gösterilen Ay Işığı Konserleri'nde, deniz manzarasına karşı ay ışığı altında yaz akşamı etkinliği sunuluyor.

26–27–28 Temmuz tarihlerinde hayata geçirilecek "Ay Işığında Müzik" etkinliklerini seyirciler ücretsiz olarak izleyebilecekler. Tüm etkinlikler saat 21.00'da başlayacak. Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin amfi sahnesinde 26 Temmuz'da Şevval Sam, 27 Temmuz'da Uğur Aslan, 28 Temmuz'da Merve Özbey sahnede yer alacak.