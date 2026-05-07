AR-GE Destek Süreci Dijitalleşiyor

07.05.2026 22:32
Ticaret Bakanlığı, AR-GE projeleri için belgeleri Tek Pencere Sistemi'ne entegre etti.

Ticaret Bakanlığı, AR-GE, yenilik ve tasarım projeleri için düzenlenen Destek Kapsamı Teyit Bildirimi'nin, Tek Pencere Sistemi'ne entegre edildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, dijital gümrük uygulamalarının kararlılıkla geliştirildiği belirtildi.

AR-GE, yenilik ve tasarım projeleri kapsamında gerçekleştirilen ithalat işlemlerinde, gümrük vergilerinden muafiyet sağlandığı anımsatılan açıklamada, "Bu muafiyetin uygulanabilmesi amacıyla, TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler için firmalara ıslak imzalı belgeler düzenlenmekte, söz konusu belgeler, firmalar tarafından gümrük idarelerine fiziki olarak ibraz edilmekteydi. Bu süreç ise işlemlerin uzamasına neden olabilmekteydi." ifadeleri kullanıldı.

Ticaret Bakanlığının, yeni nesil dijital gümrük uygulamalarıyla, bürokrasiyi azaltma ve firmaların uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığımız ile TÜBİTAK arasında yürütülen ortak çalışmalar neticesinde, AR-GE, yenilik ve tasarım projeleri için düzenlenen 'Destek Kapsamı Teyit Bildirimi' Tek Pencere Sistemi'ne entegre edilmiştir. Bu uygulama sayesinde kağıt belge ve fiziki evrak süreçleri ortadan kaldırılmış, işlemlerin daha hızlı, etkin ve güvenli şekilde yürütülmesi sağlanmıştır. 'Destek Kapsamı Teyit Bildirimi'nin sisteme dahil edilmesiyle birlikte, bugün itibarıyla 26 paydaş kuruluş tarafından düzenlenen toplam 191 belge Tek Pencere Sistemi üzerinden işlem görmektedir."

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

