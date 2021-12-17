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Arabalı feribot seferleri, mazot fiyatlarına kurban gitti! 1 Ocak'ta bitiyor - Son Dakika

Arabalı feribot seferleri, mazot fiyatlarına kurban gitti! 1 Ocak'ta bitiyor

17.12.2021 11:01
Arabalı feribot seferleri, mazot fiyatlarına kurban gitti! 1 Ocak'ta bitiyor

Bursa ve İstanbul arasındaki deniz yolu ile yolcu taşımacılığının 14 yıldır en önemli aktörlerinden biri olan Mudanya'dan İstanbul'a arabalı feribot seferleri tarih oluyor.

2007 ve 2008 yılından bu yana milyonlarca yolcu taşıyan Orhangazi 1 ve Osmangazi 1 arabalı feribotlarının bakım masrafları konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile anlaşamayan İDO, yılbaşından itibaren artan mazot fiyatlarını da gerekçe göstererek Güzelyalı iskelesinden İstanbul'a olan seferleri sonlandırmaya hazırlanıyor.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) İstanbul seferlerine başlaması, Osmangazi Köprüsü ve Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunun hizmete girmesi ile Bursa'da büyük bir darbe alan İDO, 14 yıldır Bursa-İstanbul arasında milyonlarca yolcu taşıyan Orhangazi ve Osmangazi feribotlarının seferlerine yılbaşından itibaren son veriyor.

YENİ YÖNETİMLE ANLAŞAMADILAR

Her ikisi de vefat eden İstanbul Eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Bursa Eski Belediye Başkanı Hikmet Şahin döneminde birer yıl arayla o zaman Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınan Osmangazi 1 ve Orhangazi 1 arabalı feribotlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kiralayan İDO'nun, büyükşehir belediyesinin yeni yönetimiyle anlaşamadığı bildirildi.

ARTAN MAZOT FİYATLARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Kiralama süreleri biten ve bakım zamanı gelen her iki feribotu bakımları belediye tarafından yapıldıktan sonra kiralamak isteyen İDO; CHP'li belediyeden olumsuz cevap alınca çıkmaza düştü. Artan mazot fiyatlarını da gerekçe gösteren İDO 1 Ocak'tan itibaren Güzelyalı - Yenikapı arasında sefer yapan her iki arabalı feribotunda seferlerini sonlandırmaya karar verdi.

Arabalı feribot seferleri, mazot fiyatlarına kurban gitti! 1 Ocak'ta bitiyor

İBB, İDO, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arabalı feribot seferleri, mazot fiyatlarına kurban gitti! 1 Ocak'ta bitiyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Arabalı feribot seferleri, mazot fiyatlarına kurban gitti! 1 Ocak'ta bitiyor - Son Dakika
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