Üye Girişi
Arabuluculuk GTO'da konuşuldu - Son Dakika

Arabuluculuk GTO'da konuşuldu

22.09.2021 15:13
Arabuluculuk GTO'da konuşuldu, System.String[]

Ticari uyuşmazlıklarda uzun süreli ve yüksek maliyetli davalara çözüm getiren Tahkim ve Arabuluculuk Sistemi, TOBBUYUM ve GTO TAM iş birliğinde gerçekleştirilen seminerde konuşuldu.

Ticari uyuşmazlıklarda uzun süreli ve yüksek maliyetli davalara çözüm getiren Tahkim ve Arabuluculuk Sistemi, TOBBUYUM ve GTO TAM iş birliğinde gerçekleştirilen seminerde konuşuldu.

TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBBUYUM) Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel, GTO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (GTO TAM) hakemleri ve arabulucuları, avukatlar, GTO Meclis ve Meslek Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmasını yapan GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, GTO TAM'ın iş yükü fazla olan yargı sistemine çok önemli bir destek sağladığını belirtti. Uzun süren ve yüksek maliyete sebep olan dava süreçlerinin yalnızca davalı ve davacılar için değil, ekonomimiz için de büyük bir maliyet ve kayba neden olduğunu ifade eden Acıoğlu, konuşmasında şunlara değindi:

"Dava konusu olan, işveren ve işçi arasında yaşanan sorunlar, ortaklarının kendi arasında yaşanan sorunlar, ticari sözleşmelerin ifasında yaşanan sorunların çözümü için yıllarca bekliyorduk. Netice itibari ile uzun dava süreçleri hepimizi maddi manevi zarara uğratmaktaydı. Adalet zamanında gerçekleşmeyince adalet sistemine olan güven de sarsılıyor maalesef. Hukuk demek, güven demektir. Ekonominin de en sevdiği şey güvendir. Güven olursa yatırım da olur, üretim de olur, istihdam da artar. Adil ve etkin hukuk sistemi olması bu nedenle çok önemlidir. İş dünyası olarak bu tür alternatif çözümlerin Türkiye'de olmasını yıllardır hayal ediyorduk. Adalet Bakanlığının bu işi sahiplenmesiyle nihayet Türkiye'nin hukuk sistemine de girdi. İşçi-işveren arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde, iş adamlarının arasındaki alacak verecek davalarında, arabuluculuk ile hem süreçler kısalmaya başladı. Hem de her iki tarafın masadan, kazandığı düşüncesiyle kalkması maddi manevi rahatlık yaratmaya başladı. O nedenle Tahkim ve Arabuluculuk Sisteminin devrim niteliğinde bir uygulama olduğunu düşünüyorum."

"Üyelerimize 'arabuluculuk' desteği vereceğiz"

2 yıl önce kurdukları GTO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ile bölgede bir ilki başardıklarını söyleyen Uğur Acıoğlu, TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ile yaptıkları protokolle birlikte de GTO üyelerine arabuluculuk konusunda destek olacaklarını belirtti. Acıoğlu, "Bunun için öncelikle Arabulucu listemizi hazırladık. Yakın zamanda Merkezimizde Arabuluculuk konusunda da hizmet vermeye başlayacağız" dedi.

"GTO'da, İleri Düzey Arabuluculuk eğitimi düzenleyeceğiz"

Seminerde "Arabuluculuk" sistemi hakkında katılımcıları bilgilendiren TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel ise her geçen yıl daha da iyi seviyelere geldiklerini fakat sistemi geliştirmek için çok daha fazlasına ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Arabuluculuk sistemi çok önemli avantajları beraberinde getiriyor. Firmalarımız da bu avantajları ve kolaylıkları gördükçe yavaş yavaş benimsemeye ve birbirlerine tavsiye etmeye başladı. 5 sene önceye göre çok daha iyi durumdayız fakat kat edecek çok yolumuz var" şeklinde konuştu.

TOBB bünyesindeki 30 Odada faaliyet gösteren Arabuluculuk merkezlerinde tam anlamıyla "Arabuluculuk" yapılmasını hedeflediklerini belirten Dr. Onur Yüksel, "Bu işi hakkıyla yapmak istiyoruz. Bunun için de sürekli gelişmeye ve merkezlerimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda ilerleyen süreçte Gaziantep Ticaret Odasında İleri Düzey Arabuluculuk eğitimleri ve sınavları düzenleyeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Arabuluculuk GTO'da konuşuldu
Arabuluculuk GTO'da konuşuldu
Arabuluculuk GTO'da konuşuldu

Türkiye, Adalet, Hukuk, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Arabuluculuk GTO'da konuşuldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı 16:11 Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi Messi'den aldı 15:58 Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi Messi'den aldı Eşini öldürüp intihar eden koca, cinayetten önce oğlundan helallik istemiş 15:30 Eşini öldürüp intihar eden koca, cinayetten önce oğlundan helallik istemiş
Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım 15:23 Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım Son Dakika! Beşiktaş kritik virajlar öncesi adeta dağıldı! Ghezzal'dan sonra Batshuayi'den de kötü haber 15:12 Son Dakika! Beşiktaş kritik virajlar öncesi adeta dağıldı! Ghezzal'dan sonra Batshuayi'den de kötü haber 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 14:56 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu
Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi 14:38 Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı 13:40 Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı

Son Dakika Haberleri
16:11 Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı
15:58 Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi Messi'den aldı
15:31 Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı
15:22 Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım
15:21 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 22 Eylül 2021
15:11 Son Dakika! Beşiktaş kritik virajlar öncesi adeta dağıldı! Ghezzal'dan sonra Batshuayi'den de kötü haber
15:01 Yorumcu Rıdvan Dilmen, yaptığı yorum ile Beşiktaş taraftarını kızdırdı: Ben de Balotelli gibi yapardım
14:53 Çinli dev gayrimenkul şirketi Evergrande'nin 300 milyar dolar borçları sebebiyle iflas edeceği iddia ediliyor
14:42 Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi
14:37 Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi
Beşiktaş taraftarı, Josef'in adını oğluna verdi! Yıldız futbolcu, adaşını kucağına aldı Beşiktaş taraftarı, Josef'in adını oğluna verdi! Yıldız futbolcu, adaşını kucağına aldı         
16:12
Selçuk Bayraktar'dan Türkiye'nin uçan arabası Cezeri ile ilgili açıklama: Herkesi kolaylıkla pilot yapacak Selçuk Bayraktar'dan Türkiye'nin uçan arabası Cezeri ile ilgili açıklama: Herkesi kolaylıkla pilot yapacak         
16:00
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere çeşitli uyarılarda bulundu: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere çeşitli uyarılarda bulundu: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun         
15:29
Hırsızlık yapmak için girdiği evde uyuyakaldı! Ev sahibinin ihbarı ile yakalandı Hırsızlık yapmak için girdiği evde uyuyakaldı! Ev sahibinin ihbarı ile yakalandı         
15:19
Yorumcu Rıdvan Dilmen, yaptığı yorum ile Beşiktaş taraftarını kızdırdı: Ben de Balotelli gibi yapardım Yorumcu Rıdvan Dilmen, yaptığı yorum ile Beşiktaş taraftarını kızdırdı: Ben de Balotelli gibi yapardım         
15:02
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü         
14:27
Piyanist, tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü Piyanist, tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü         
13:19
Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi         
12:48
Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi         
12:13
Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin         
12:07
Hamile eşini başından vurarak öldürdü! İntihar süsü vermek isterken yakalandı Hamile eşini başından vurarak öldürdü! İntihar süsü vermek isterken yakalandı         
11:36
Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek         
11:16
Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı         
10:29
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 16:19:15. #1.13#
SON DAKİKA: Arabuluculuk GTO'da konuşuldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement