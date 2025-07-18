Araç Kiralamada Dolandırıcılık Uyarısı

Enuygun.com, yaz sezonunda artan araç kiralama talebiyle birlikte, kullanıcıların dolandırıcılığa karşı dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yoğun tatil dönemlerinde seyahat edenlerin sıklıkla tercih ettiği araç kiralama hizmetlerinde, sahte internet siteleri ve bireysel ödeme talepleri gibi dolandırıcılık girişimleriyle karşılaşılabiliyor.

Enuygun.com, kullanıcıların bu risklerden korunabilmek için yalnızca sabit hatlar veya "0850" ile başlayan numaralar üzerinden hizmet veren ve otorite kabul edilen firmalarla işlem yapmaları önerisinde bulunuyor.

Açıklamada, sosyal medya reklamları ya da yönlendirme bağlantıları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde sahte sitelere yönlendirilme ihtimalinin yüksek olduğu, yapılan ödemelerin yalnızca şirket hesaplarına yapılması gerektiği ifade edildi. Bireysel hesaplara yapılan transferlerin dolandırıcılık riski taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Araç Kiralama İş Geliştirme Müdürü Zafer Sağlam, araç kiralamanın seyahat alışkanlıklarının önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Sağlam, "Özellikle tatil dönemlerinde bu hizmete olan talep katlanarak artıyor. Ancak bu artışla birlikte maalesef dolandırıcılık girişimleri de yükselişe geçiyor. Araç kiralayacak kişiler, 'Bireysel IBAN'a ödeme yapın' veya 'İnternet sitemiz yerine şu cep telefonu numarasından iletişime geçin' gibi taleplerle karşılaştığında şüphe duymalılar. Güvenilir bir platform üzerinden ve doğrulanmış şirket hesaplarına ödeme yaparak mağduriyet yaşanmasının önüne geçebiliriz. Enuygun.com olarak, kullanıcılarımızın güvenli ve sorunsuz bir araç kiralama deneyimi yaşaması bizim için öncelikli." ifadelerini kullandı.