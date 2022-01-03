Üye Girişi
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi - Son Dakika

Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi

03.01.2022 08:54
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi

Peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Araç muayene ücretlerine zam geldi. Yüzde 36,2'lik zamla birlikte muayene ücretleri otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 372,88 liradan 507,40 liraya, motosikletler de ise 189,98 liradan 258,42 liraya yükseldi.

Yeniden değerleme oranında artırılan ücretlerle oluşan araç muayenede yeni tarife, 1 Ocak 2022'den itibaren uygulamaya konuldu. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2022 yılı için yeniden belirlendi.

YÜZDE 36,20'LİK YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIŞ

Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

MOTOSİKLETTE 258,42 LİRAYA YÜKSELDİ

KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 503,86 liradan 685,58 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 372,88 liradan 507,40 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 189,98 liradan 258,42 liraya yükseldi.

YORUMLAR
500

Otomobil, Kamyonet, Minibüs, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi - Son Dakika Ekonomi


Artık taşı toprağı altın değil! İstanbul'da yaşamanın maliyeti yüzde 50 arttı Artık taşı toprağı altın değil! İstanbul'da yaşamanın maliyeti yüzde 50 arttı         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Tokat'ta, Afrikalıların düğün konvoyu gören herkesi şaşkına uğrattı Tokat'ta, Afrikalıların düğün konvoyu gören herkesi şaşkına uğrattı         
08:06
Yılmaz Vural'a yıllar sonra "Tecavüz ettiler" yorumu soruldu, verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Yılmaz Vural'a yıllar sonra "Tecavüz ettiler" yorumu soruldu, verdiği yanıtla kahkahaya boğdu         
08:04
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31
Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi         
23:24
Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı         
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03
Yanan otomobilden çıkan erkek cesedinin kimliği tespit edildi Yanan otomobilden çıkan erkek cesedinin kimliği tespit edildi         
16:03
34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum         
15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25
Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor         
15:21
Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda         
15:20
Ozan Çolakoğlu'ndan eşi Gülşen'in sahne kıyafetlerine yorum : Çok beğeniyorum Ozan Çolakoğlu'ndan eşi Gülşen'in sahne kıyafetlerine yorum : Çok beğeniyorum         
14:40

Son Dakika Haberleri
08:54 Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi
08:51 Gram, çeyrek altın ne kadar? 3 Ocak altın fiyatları
08:32 HDP Bahçelievler saldırganının ilk ifadesi: Kafayı çekip bastım!
08:30 Dolar kaç TL? 3 Ocak Pazartesi dolar, euro ne kadar?
08:27 TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz
08:26 Üç Kuruş'un başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu koronavirüse yakalandı, dizi çekimleri durdu
08:24 Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yağışlar artıyor
08:03 Yılmaz Vural'a yıllar sonra "Tecavüz ettiler" yorumu soruldu, verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
08:03 Yılmaz Vural'dan genç antrenör arayan kulüp başkanlarına veryansın: Evlenecek misin adamla?
08:02 İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 09:00:17. #1.12#
SON DAKİKA: Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement