Araç pazar verileri paylaşıldı: Otomobil pazarı yüzde 5,8 daraldı - Son Dakika

Halk TV'de yer alan habere göre, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2022 yılı ocak-nisan aylarını kapsayan yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 oranında daraldı.

ARAÇ SATIŞI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 5,8 AZALDI

Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2021 yılı nisan ayına göre yüzde 2,4 daraldı. Satılan araç sayısı 60 bin 35 adet oldu. 2022 nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azaldı. Bir ayda satılan otomobil sayısı 45 bin 564 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı yüzde 10,4 arttı. Bu ayda satılan hafif ticari araç sayısı 14 bin 471 adet olarak hesaplandı.

YILIN İLK 4 AYINDA 212 BİN 85 ADET ARAÇ SATILDI

ODD verilerine göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 oranında daraldı. Yılın ilk 4 ayında toplam 212 bin 85 adet araç satıldı.

Otomobil satışları, 2022 yılı ocak-nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 20,7 oranında azaldı. Bu dönemde satılan toplam otomobil sayısı 162 bin 398 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 10,2 azalarak 49 bin 687 adet oldu.

OTOMOBİL PAZARI 10 YILLIK ORTALAMA SATIŞLARA GÖRE YÜZDE 5,1 AZALDI

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 5,1 azaldı. Otomobil pazarı da 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 6,8 oranında daraldı. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,9 arttı.

Nisan ayında 115 bin 094 adet benzinli otomobil, 25 bin 576 adet dizel otomobil,16 bin 606 adet hibrit otomobil, 3 bin 734 adet oto gazlı ve bin 388 adet de elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.