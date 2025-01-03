Aralık 2024 TÜFE ve Yİ-ÜFE Raporu

Ekonomi

Aralık ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 44,38, aylık yüzde 1,03 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 44,38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,88 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 91,64 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,67 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 2,78 ile ev eşyası oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla, 19 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 12 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 43,94, aylık yüzde 1,17 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 43,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,37 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 28,52 arttı, aylık yüzde 0,40 arttı

Yİ-ÜFE 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,40 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,52 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,10 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 30,02 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 36,17 artış, imalatta yüzde 30,02 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 11,21 artış ve su temininde yüzde 34,48 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 27,01 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 35,69 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 39,26 artış, enerjide yüzde 11,92 artış ve sermaye mallarında yüzde 29,21 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,0 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,63 artış, imalatta yüzde 1,0 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 5,84 azalış ve su temininde yüzde 1,57 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 0,64 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,41 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,48 artış, enerjide yüzde 3,37 azalış ve sermaye mallarında yüzde 0,92 artış olarak gerçekleşti. - İSTANBUL