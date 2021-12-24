Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aralık ayı içerisinde gerçekleşecek nakdi sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Bakan Yanık, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım ve Öksüz Yetim Yardımı kapsamında yapılacak ödemelerin bugün itibarıyla başlayacağını bildirdi.

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EŞİ VEFAT EDEN İHTİYAÇ SAHİBİ KADINLARA 64,3 MİLYON TL DESTEK

Eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınların yanında olmaya devam ettiklerini belirten Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi kadınlara bu kapsamda toplamda 64,3 milyon TL destek sağlayacağız" diye konuştu.

İHTİYAÇ SAHİBİ ASKER AİLELERİNE DESTEK

Bakan Yanık, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek verdiklerini belirterek, ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına toplamda yaklaşık 25,1 milyon TL yatıracaklarını söyledi.

İHTİYAÇ SAHİBİ ÖKSÜZ VE YETİMLER İÇİN 16,6 MİLYON TL ÖDEME

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını kaydeden Bakan Yanık, bu kapsamda toplamda 16,6 milyon TL'nin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını kaydetti.

Nakdi sosyal yardım ödemelerinin 28 Aralık'a kadar hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını belirten Bakan Yanık, "Aralık ayında 4 nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 106 milyon TL ödeme yapacağız. Hak temelli, hesap verilebilir, nesnel kriterlere bağlı ve sürdürülebilir bir sosyal yardım anlayışıyla politikamızı üretmeye ve hizmetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.