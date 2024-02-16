Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 164.4 milyar dolara yükseldi

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, Aralık sonu itibariyle özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yılı sonuna göre 6.5 milyar dolar artarak 164.4 milyar dolar oldu. Söz konusu borcun 155.1 milyar dolarlık kısmını uzun vadeli borçlar oluştururken, 1.4 milyar dolar artan kısa vadeli borç toplamı ise 9.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

UZUN VADELİ BORCUN %58.1'İ DOLAR CİNSİ

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredilerin döviz kompozisyonuna bakıldığında, toplam 155.1 milyar dolarlık uzun vadeli kredinin yüzde 58.1'i dolar cinsinden olurken, yüzde 36.1'i Euro cinsinden yüzde 2.2'si TL cinsi oldu. yüzde 3.6'lık kısım ise diğer döviz cinslerinden oluştu.Bu kapsamda 9.3 milyar dolarlık kısa vadeli borcun ise yüzde 39'u dolar, yüzde 29.9'u Euro, yüzde 25'i TL cinsinden ve yüzde 6.1'lik kısmın ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

UZUN VADELİ BORCUN %63'ÜNÜ FİNANSAL OLMAYAN KURUŞLAR SAĞLADI

Borcun sektörlere göre dağılımı incelendiğinde 155.1 milyar dolarlık uzun vadeli borcun yüzde 63'ü finansal olmayan kuruluşlar, yüzde 37'si finansal kuruluşlar tarafından sağlanırken; kısa vadeli 9.3 milyar dolarlık borcun ise yüzde 69.8'ini finansal kuruluşlar, yüzde 30.2'sini ise finansal olmayan kuruluşlar tarafından sağlandı.

Öte yandan toplam borcun, kalan vadeye göre incelendiğinde bir yıl içinde yapılacak anapara geri ödemesi tutarı ise 49.3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.