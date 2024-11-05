Aramco'nun 3. Çeyrek Karı Yüzde 15,3 Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Aramco'nun 3. Çeyrek Karı Yüzde 15,3 Düştü

Saudi Aramco, 3. çeyrekte net karının düştüğünü, düşük petrol fiyatlarının etkili olduğunu açıkladı.

05.11.2024 13:48
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Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun yılın üçüncü çeyreğinde net karı, petrol fiyatlarının düşmesi ve rafineri marjlarının zayıflamasıyla geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15,3 düşüş gösterdi.

Saudi Aramco tarafından açıklanan finansal bilançoya göre, Aramco'nun temmuz-eylül döneminde net karı 27,6 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 32,6 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Aramco, söz konusu düşüşün ham petrol fiyatlarındaki gerileme ve rafineri kar marjlarındaki zayıflıktan kaynaklandığını belirtti. Açıklamada, bu etkinin kısman türev araçlardan elde edilen kazançlar ve düşen ham petrol fiyatları nedeniyle azalan üretim vergileriyle dengelendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saudi Aramco Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, Aramco'nun düşük petrol fiyatlarına rağmen üçüncü çeyrekte güçlü bir net gelir elde ettiğini ve sağlam bir nakit akışı sağladığının altını çizerek, "Petrol üretim projelerimizi ilerlettik, rafinaj ve dağıtım ağımızı güçlendirdik ve yeni enerji kaynaklarına yönelik çalışmalarımızı sürdürdük." ifadesini kullandı.

Nasser ayrıca, stratejik büyüme fırsatlarına odaklanarak, entegrasyon ve çeşitlilik yoluyla değer yaratmayı hedeflediklerini ve bu sayede Aramco'nun küresel enerji ve petrokimya alanında öncü konumunu sağlamlaştıracaklarını vurguladı.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aramco'nun 3. Çeyrek Karı Yüzde 15,3 Düştü - Son Dakika

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