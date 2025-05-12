Aramco'nun İlk Çeyrek Karı %4,8 Düştü

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun yılın ilk çeyreğinde net karı, düşük petrol fiyatları nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 azaldı.

Saudi Aramco tarafından açıklanan finansal bilançoya göre, Aramco'nun net karı ocak-mart döneminde 26 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 27,3 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saudi Aramco Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, bu yılın ilk çeyreğinde küresel ticaret dinamiklerinin ekonomik belirsizliklere yol açarak petrol fiyatlarını etkilediğine işaret ederek, bu bağlamda şirketin sergilediği performansın Aramco'nun güçlü mali performansını, düşük maliyetli operasyonlarının değerini ve verimlilik çalışmalarıyla ileri teknolojilere verdiği önemi gözler önüne serdiğini belirtti.

Nasser, piyasalarda yaşanan dalgalanmaların aynı zamanda şirketlerin sermaye planlaması ve uygulamasının önemini ortaya çıkardığının altını çizerek, "Dalgalı zamanlarda Aramco'nun dayanıklılığı, mali performansımızı ve temettülerimizi destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket olarak üretim (upstream), satış ve rafinasyon (downstream) faaliyetleriyle karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik stratejilerini geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayan Nasser, "Hedeflerimize yönelik ilerlemeler, 2025'te duyurulan kilometre taşlarında kendini gösteriyor. Bunlar arasında şirketin gaz üretimini artırma hedefi, küresel büyüme stratejisi, petrokimya stratejisi, mavi hidrojen iş geliştirme süreci ve karbon yakalama konusunda kaydedilen başarılar yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası referans olarak kabul edilen Brent türü petrolün varil fiyatı yılın ilk üç ayında varil başına en yüksek 81,75 ile en düşük 68,23 dolar aralığında işlem görerek yaklaşık yüzde 2,3 değer kaybetmişti.