Aramco-OYAK Ortaklığı Yolda - Son Dakika
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Aramco-OYAK Ortaklığı Yolda

Aramco-OYAK Ortaklığı Yolda
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Saudi Aramco, OYAK'ın Güzel Enerji'sine yüzde 30 ortaklık için görüşmelerde önemli bir aşama kaydetti.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında gerek elektrik, gerekse de akaryakıt sektörüne yönelik yatırım konusunda iki yönlü bir süreç ilerliyor.  Suudi Arabistan, Karaman ve Sivas'a her biri 1000'er megavattan toplam 2 bin megavat güneş santrali (GES) yatırımı yapacak.

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), bu santrallerde üretilen elektriği, 30 yıl boyunca euro/cent üzerinden satın alacak. Yatırım; gümrük vergisi, KDV ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dahil ithalatta uygulanan her türlü vergi, harç, mali yükümlülük, ücret, fon ve paylardan muaf olacak.

Türkiye, tesislerin yapılacağı arazilerle ilgili tüm işlemleri yerine getirecek ve araziyi hazır halde Suudi Arabistan'ın söz konusu yatırımı yapacak  şirketine kiralayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu yatırıma ilişkin gerekli koşulları ve altyapıyı hazırlıyor.

OYAK İLE ARAMCO ORTAKLIK GÖRÜŞMELERİ 

Dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco, OYAK'la  petrol ve akaryakıt sektörüne yönelik yatırım için görüşmelerini sürdürüyor.

OYAK Enerji Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan, ANKA Haber Ajansı'na 'ya daha önce yaptığı açıklamada, Aramco ortaklık, iş birliği ve ticari konularla ilgili görüşmeler yaptıklarını açıklamıştı.

Doğan, OYAK'ın akaryakıt dağıtım şirketi Güzel Enerji'de hisse devri ve ortaklığın söz konusu olabileceğini belirtmişti.

TABELELARDA ARAMCO DÖNEMİ 

OYAK ile Saudi Aramco arasında ortaklık için yapılan görüşmelerde yeni bir aşama gündeme geldi. Kaynaklar, yaptıkları değerlendirmede, Saudi Aramco'nun; TotalEnergies, M Oil, Valvoline ve Türk Petrol'ü kontrol eden Güzel Enerji'ye yüzde 30 oranında ortaklığının öne çıktığını, yıl sonuna dek tarafların süreci sonlandırmayı hedeflediğini söyledi.

Kaynaklar, "Bu ortaklığın ardından yeni dönemde akaryakıt sektöründe önemli bir değişikliğin yaşanması bekleniyor. Tabelalarda, TotalEnergies gidebilir, Aramco markası gelebilir. Diğer bir deyişle marka yüzü olacak. Bu, akaryakıt sektörü açısından kayda değer bir değişimdir" diye konuştu.

İLK DÖRTTE

OYAK, 2020 yılında Demirören Holding bünyesinde faaliyet gösteren TOTAL Oil Türkiye ve M Oil akaryakıt dağıtım şirketlerini ve bunlara bağlı otogaz istasyonlarını satın aldı. Devralınan akaryakıt ve otogaz şirketleri, OYAK'ın iştiraki Güzel Enerji Akaryakıt AŞ çatısı altında  toplandı.

Şirket; Gebze, Aliağa, Tekirdağ Marmara Ereğlisi, Ankara, Yarımca ve Samsun'da toplam 550 bin metreküp kapasiteli akaryakıt ve LPG tesislerine sahip. Güzel Enerji Akaryakıt AŞ'nin İzmir Çigli'de madeni yağ fabrikası bulunuyor.

Türkiye genelinde 1000'i aşkın istasyonu bulunan Güzel Enerji, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2026 yılı mart ayı raporuna göre motorin ve benzinde satış ve pazar payı yönünden dağıtım şirketleri arasında dördüncü sırada bulunuyor.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Enerji, Oyak, OYAK, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aramco-OYAK Ortaklığı Yolda - Son Dakika

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