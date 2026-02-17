Arap Atom Enerjisi Ajansı'ndan Rusya ile Nükleer İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Arap Atom Enerjisi Ajansı'ndan Rusya ile Nükleer İşbirliği

17.02.2026 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AAEA, Rusya ile nükleer enerjinin barışçıl kullanımı için stratejik anlaşma imzaladı.

Arap Atom Enerjisi Ajansı (AAEA), Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un desteğiyle nükleer enerjinin barışçıl kullanımına yönelik stratejik işbirliği kapsamında Rusya ile anlaşma imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre AAEA ile Uluslararası Araştırma Merkezi (IRC) Çok Amaçlı Hızlı Nötron Araştırma Reaktörü (MBIR) Konsorsiyum Lideri arasında imzalanan anlaşma, bilimsel araştırma, personel eğitimi ve altyapı geliştirme alanlarında işbirliğini kapsıyor.

Ayrıca, nükleer enerjinin barışçıl kullanımına yönelik ortak projelerin hayata geçirilmesini hedefleyen anlaşma, AAEA Genel Müdürü Salim Hamdi ile IRC MBIR Limited Şirketi Genel Müdürü Vasily Konstantinov tarafından imzalandı. Süreç, Rosatom'un Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ofisi'nin desteğiyle yürütüldü.

Anlaşmanın imzalanması, taraflar arasındaki kurumsal diyaloğun devamı niteliği taşırken, araştırma işbirliklerinin genişletilmesi ve nükleer teknolojilere erişimin artırılmasını amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AAEA Genel Müdürü Hamdi, anlaşmanın nükleer enerjinin barışçıl kullanımında Arap stratejisinin uygulanması açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İşbirliği anlaşmasının imzalanması, kilit projelerimizin geliştirilmesinde somut bir araç sağlıyor. Sadece uygulamalı veya temel bilimden değil, aynı zamanda Arap ülkelerinde ekonomiye ve yaşam kalitesine doğrudan katkıdan bahsediyoruz. Örneğin, IRC MBIR ile işbirliğimiz, çevresel güvenlik için hayati önem taşıyan bölgesel radyoaktif atık yönetim sisteminin düzenlenmesi projesindeki çalışmaları hızlandırmaya yardımcı olacak. MBIR'nin kullanımı ortak araştırma, kamu sağlığı alanında onkolojik hastalıkların teşhis ve tedavisinde radyofarmasötiklerin geliştirilmesi ve üretimi konusunda yeni fırsatlar sağlayacak. Ayrıca, bu araştırma altyapısına erişim, gelecekteki Arap Uzmanlık Eğitim Merkezimiz için uzmanların yetiştirilmesinde mesleki yetkinlikler ve ilk nükleer güç santrali inşaat projelerini uygulayan ülkelere teknolojik destek anlamına geliyor."

IRC MBIR Limited Şirketi Genel Müdürü Konstantinov da anlaşmanın önemine işaret ederek, "AAEA'nın bize duyduğu güveni son derece takdir ediyoruz ve bu anlaşmayı MBIR Projesi'ne yabancı katılımcıların kapsamının genişletilmesinde önemli bir aşama olarak görüyoruz. MBIR, dünyada ve kendi sınıfında en güçlü araştırma reaktörüdür. Bu reaktörün eşsiz yeteneklerine erişim, Arap ülkelerine enerji mühendisliği, nükleer tıp ve endüstriyel teknolojilerde çığır açan projelerde ortak çalışma fırsatları sunuyor. Ayrıca, Arap ülkelerinin sürdürülebilir kalkınma sorunları üzerinde çalışan mühendis ve bilim insanlarının yetiştirilmesi için eğitim ortamının oluşturulmasına yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

AAEA ile IRC MBIR Limited Şirketi arasındaki işbirliği anlaşmasının, araştırma kapasitesinin geliştirilmesi, düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi ve üye ülkelerde enerji mühendisliği, gıda güvenliği ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik stratejik hedeflere katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arap Atom Enerjisi Ajansı'ndan Rusya ile Nükleer İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı
Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru
İfadeleri tüyler ürpertti Genç kızları resmen ölüme terk etmişler İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler
Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi İşte favori Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi! İşte favori
Epstein bağlantılı soruşturmada Paris’te dikkat çeken baskın Epstein bağlantılı soruşturmada Paris'te dikkat çeken baskın
Barış Alper Yılmaz’dan Kenan Yıldız’a: Umarım çok iyi bir maç oynar Barış Alper Yılmaz'dan Kenan Yıldız'a: Umarım çok iyi bir maç oynar

14:20
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
13:46
Osimhen’den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
12:58
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket
''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 15:03:25. #7.11#
SON DAKİKA: Arap Atom Enerjisi Ajansı'ndan Rusya ile Nükleer İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.