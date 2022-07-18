Arap turistlerin balığa olan ilgisi Trabzonlu esnafı şaşırttı - Son Dakika
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Arap turistlerin balığa olan ilgisi Trabzonlu esnafı şaşırttı

18.07.2022 10:20
Arap turistlerin balığa olan ilgisi Trabzonlu esnafı şaşırttı

Trabzon'a son günlerde yoğun olarak gelen Arap turistlerin balığa ilgisi balıkçı esnafını şaşırttı.

Trabzon'a son günlerde yoğun olarak gelen Arap turistlerin balığa ilgisi balıkçı esnafını şaşırttı. Yaz mevsiminde özellikle yaylaları tercih eden Arap turistlerin yemek kültürü arasında balığa olan ilgileri dikkat çekerken, daha çok kültür balıklarını tercih ettikleri gözlendi.

Şehir merkezinde genelde alış veriş mağazalarında görmeye alışık olduğumuz Arap turistler, Moloz mevkiinde bulunan Balık Halinden balık almaları sıra dışı görüntüler oluşturdu. Genelde kültür balıklarını tercih eden Arap turistlerin balık tüketimi oldukça fazla olduğunu belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, "Onların balığa ilgisi bizden daha çok dolayısıyla balık tüketimleri oldukça fazla diyebiliriz. Çığ balık almanın yanı sıra fırında balık tepsi de yaptırıyorlar. Genelde kültür balıklarından levrek, somon, çupra gibi çeşitleri daha çok tercih ediyorlar. Türklerden daha çok balık tükettiklerini söyleyebiliriz. Özellikle son dönemlerde daha çok balık tüketmeye başladılar, genelde iri etli balıkları daha çok tercih ediyorlar. Bizim gibi hamsiye istavrite pek meraklı değiller. Zaten bu türler kışın daha çok olduğu için pek göremiyorlar. Yazın geldikleri için genelde kültür balıklarını tercih ediyorlar" dedi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arap turistlerin balığa olan ilgisi Trabzonlu esnafı şaşırttı - Son Dakika

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