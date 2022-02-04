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Arapgir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 5 bin 150 TL oldu - Son Dakika

Arapgir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 5 bin 150 TL oldu

04.02.2022 13:28
Arapgir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 5 bin 150 TL oldu

Malatya'nın Arapgir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre en düşük işçi maaşı 3 bin 400 TL 'den 5 bin 150 TL'ye yükseltildi.

Malatya'nın Arapgir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre en düşük işçi maaşı 3 bin 400 TL 'den 5 bin 150 TL'ye yükseltildi.

Arapgir Belediyesi hizmet binasında belediye ve sendika yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde işçilerin maaşları ve sosyal hak kalemlerinde yüzde elli oranında iyileştirme yapılması konusunda anlaşma sağlandı.

"Geçmişten bugüne kadar yapılmış en büyük zam"

Arapgir Belediyesi olarak geçmişten bugüne kadar ki en yüksek maaş zammını gerçekleştirdiklerini ve her zaman işçinin yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, "Beden yükünün ağır olduğu çalışmalarımızda en fazla alın terini işçi kardeşlerimiz döküyor. Biz alın teri döken emek veren her insanın yanındayız. Emek en yüce değerdir. Çalışma barışı anlayışını şartlar ne olursa olsun devam ettireceğiz. Yaptığımız anlaşma ile en düşük 3 bin 400 TL alan işçilerimizin maaşının 5 bin 150 TL'ye yükselttik. Belediyemizin tüm imkanlarını seferber edip yaptığımız bu artış Arapgir Belediyesinin geçmişten bugüne kadar yapılan en yüksek zammını mesai arkadaşlarıma vermiş bulunmanın sevincini yaşıyorum" dedi.

"Maaşlarında önemli derecede bir iyileşme yapıldı"

Yapılan maaş zammının ardından Cömertoğlu'na teşekkür eden Belediye-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Osman Nuri Solmazgül ise, " Toplu iş sözleşmemizi Arapgir Belediyesi ile gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu tüm işçi kardeşlerimizle birlikte yaşıyoruz. Toplu iş sözleşmemizdeki amacımız, insanca yaşanabilir bir ücret almaktır. Toplu sözleşmeler alın terimizin karşılığını alma noktasında çok önemlidir. Belediye-İş Sendikası olarak işçi kardeşlerimizin emeğinin karşılığını alması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'na emekçi kardeşlerimizin hak ve hukuklarını en iyi seviyeye getirme çabasından, emeğe duyduğu saygıdan dolayı teşekkür ediyor, Toplu İş Sözleşmemizin sendikamıza, belediyemize ve işçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Arapgir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 5 bin 150 TL oldu
Arapgir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 5 bin 150 TL oldu

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Belediye İş Sendikası, Türk Lirası, Malatya, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Arapgir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 5 bin 150 TL oldu - Son Dakika Ekonomi


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