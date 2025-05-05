Ardahan Çiçek Balı AB Tesciline Gidiyor

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balının uluslararası piyasada yer alması amacıyla AB coğrafi işaret için protokol imzalandı.

İlkbaharda zengin floraya sahip yayla ve meralara bırakılan kovanlarda organik üretimi yapılan Ardahan çiçek balı, kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) destekleriyle Ardahan çiçek balının Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili alması amacıyla Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü'nde protokol imzalandı.

Söz konusu protokolle, Ardahan çiçek balının ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği değere kavuşması, korunması, tanıtım ve pazarlanması hedefleniyor.

Başvurunun kabul edilmesi halinde Ardahan çiçek balı, Türkiye'nin AB tarafından tescillenmiş ürünleri arasına girerek, bölgesel kalkınma ve ihracat potansiyeli açısından önemli bir avantaj sağlayacak.

Törene, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu ve Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın katıldı.