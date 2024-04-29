Ardahan'da 210 Üreticiye 45 Ton Korunga Tohumu Dağıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Ardahan'da 210 Üreticiye 45 Ton Korunga Tohumu Dağıtıldı

Ardahan\'da 210 Üreticiye 45 Ton Korunga Tohumu Dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ardahan Valiliği tarafından meraların korunması amacıyla düzenlenen projeler kapsamında, Ardahan'da 210 üreticiye 45 ton korunga tohumu dağıtıldı. Bu proje ile meralardaki aşırı otlatmayı önlemek ve arıcıların verimli bir sezon geçirmesini sağlamak hedeflenmektedir.

29.04.2024 14:32  Güncelleme: 14:37
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Ardahan'da meraların korunması amacıyla 210 üreticiye 45 ton korunga tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ardahan Valiliğince kentteki meraların geliştirilmesi ve ıslahı amacıyla uygulanan projeler kapsamında, Devlet Su İşleri (DSİ) Ardahan Şube Müdürlüğünde program düzenlendi.

Kentteki 210 üreticiye, 3 bin dekar alana ekilmesi için 45 ton korunga tohumu verildi.

Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, dağıtım sonrası gazetecilere, meraları aşırı otlatmaktan kurtarmayı amaçladıklarını söyledi.

Ardahan'daki tarımın gelişmesi için projelerin sürdüğünü, bu çalışmanın bunlardan biri olduğunu ifade eden Cineviz, şunları kaydetti:

"Meralardaki baskıyı azaltmaya yönelik düşünceye sahibiz. Bu bitki sadece bir yem özelliğine sahip bir bitki değil, aynı zamanda, arıcılarımız için de çok kıymetli. Nektar noktasında arıcılarımızı destekleyen bir özelliğe sahiptir. Bu anlamda hayvanlarımızın yem ihtiyacını karşılamak hem de arıcılarımızın daha verimli bir sezon geçirmesini temin etmek amacındayız. Korunga bitkimizi Ardahan'ın verimli topraklarıyla buluşturmak bizleri mutlu etti."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ardahan'da 210 Üreticiye 45 Ton Korunga Tohumu Dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da 210 Üreticiye 45 Ton Korunga Tohumu Dağıtıldı - Son Dakika
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